L’Atalanta, i conti in porta tornano: da quattro partite non subisce gol

Bergamo, 3 marzo 2025 – L’Atalanta ha abbassato la saracinesca. Da un mese e mezzo la Dea ha blindato la sua porta: appena due gol subiti in campionato nelle ultime sei gare. Contro il Torino e contro il Como. Addirittura nelle ultime quattro giornate la porta nerazzurra è rimasta inviolata, ritoccando un record di invulnerabilità che risaliva alla lontanissima stagione 96-97, con Mondonico in panchina e Ferron tra i pali. Dea che in generale in campionato sta prendendo pochi gol: 26 in totale da agosto, di questi 12 nelle prime cinque giornate, quando il mercato aveva tolto equilibrio alla squadra, dalla sesta giornata in poi i nerazzurri hanno incassato appena 14 reti. Di queste tre a gennaio contro il Napoli nella sconfitta interna per 3-2 e due contro l’Empoli a dicembre nella vittoria interna per 3-2. In pratica, togliendo queste due gare, appena nove gol subiti in venti giornate dalla sesta alla ventisettesima. Nerazzurri bergamaschi che stanno facendo della tenuta difensiva la loro ancora di stabilità, nonostante i tanti infortuni che hanno falcidiato la retroguardia nerazzurra, in costante emergenza numerica con solo quattro effettivi da ruotare per tre posti. Ora Gasperini in vista del prossimo big match di domenica sera a Torino in casa della Juventus, spera di recuperare dietro anche Isak Hien. Riavere il 26enne centrale difensivo svedese, specialista in marcature dei centravanti avversari, per Gasp sarebbe fondamentale, soprattutto se al centro dell’attacco bianconero ci fosse Vlahovic. Altrimenti il corazziere scandinavo rientrerà nel successivo big match contro l’Inter.