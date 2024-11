Atalanta, Juan Cuadrado è entrato in condizione: possibile titolare a Roma

Bergamo, 30 novembre 2024 – Un’altra maglia da titolare per Juan Cuadrado. L’Atalanta nel‘Monday night’in programma lunedì alle 20.45 in casa della Roma non avrà quasi certamente l’ex di turno Davide Zappacosta, ancora fermo per un problema muscolare al soleo, mentre Raoul Bellanova, acciaccato, non è ancora al meglio. Per cui Gasperini all’Olimpico potrebbe dare spazio nuovamente al 36enne colombiano, titolare martedì nel trionfale 6-1 a Berna sul campo dello Young Boys e determinante tre giorni prima a Parma, con l’assist per il 3-1 di Lookman. L’ex Juve e Inter sta benissimo, è entrato in condizione dopo un paio di mesi di rodaggio e da adesso potrebbe trovare spazio con maggiore continuità. Finora Cuadrado ha messo insieme 163 minuti in sei spezzoni in serie A e 156 minuti in quattro presenze in Champions, per un totale di 320 minuti ufficiali in dieci presenze, cui vanno aggiunti una cinquantina di minuti nei vari tempi di recupero. Numeri positivi per un giocatore classe 1988, arrivato a fine agosto da svincolato, fermo dal precedente mese di novembre: in un paio di mesi Gasperini lo ha tirato a lucido e ora Cuadrado potrebbe prendersi la fascia destra in questi mesi invernali.