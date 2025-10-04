Juric in emergenza. Atalanta con 8 assenti. Pronto Bernasconi

All’Atalanta serve un ultimo colpo di reni prima della sosta per le nazionali, che servirà a recuperare una mezza dozzina di infortunati. Stasera alle 20.45 alla New Balance Arena arriva il Como per il derby lombardo tra provinciali che lottano per l’alta classifica: nerazzurri a 9 punti, ancora imbattuti dopo cinque giornate con tre pareggi e due vittorie; lariani a 8, frenati dal pari casalingo con la Cremonese. Partita aperta nel pronostico della vigilia, ma la Dea gioca in casa, con il sostegno dei 20mila dello Stadium di viale Giulio Cesare (la trasferta sarà vietata ai tifosi comaschi dopo gli scontri con gli atalantini del 30 agosto nella stazione di servizio di Somaglia) e l’entusiasmo dopo una striscia positiva di tre risultati utili consecutivi, con la straripante vittoria sul campo del Torino, il buon pareggio in casa della Juventus e la vittoria in rimonta contro il Bruges martedì in Champions. "Vogliamo completare bene questo ciclo, sarebbe fantastico riuscirci. In Champions i ragazzi sono stati bravi a restare concentrati, sul pezzo, a fare le cose che abbiamo preparato", ha spiegato alla vigilia Juric.

Il tecnico è costretto a fare una lunga conta degli assenti: oltre a Kolasinac, che sta ultimando il recupero semestrale dopo la rottura del legamento crociato, e a Scamacca, fermo ormai da un mese per l’infiammazione al ginocchio, mancheranno gli infortunati che dovrebbero recuperare durante la sosta, ovvero Bellanova, Scalvini, Zalewski e De Ketelaere. Marten De Roon sconterà la giornata di squalifica dopo il rosso contro la Juventus. Assenze concentrate soprattutto in difesa e sulle corsie esterne. Per questo Juric non esclude un inedito modulo con la retroguardia a quattro, abbassando gli esterni Zappacosta e Bernasconi (al debutto da titolare in serie A, dove finora ha giocato solo una manciata di minuti) per fare reparto con Djimsiti e il 17enne Ahanor, alla sua quarta gara consecutiva dal 1’. Davanti sicuro il centravanti Krstovic, che dovrebbe fare tandem offensivo con Lookman, favorito su Sulemana. "Siamo in pochi dietro, ma troveremo delle soluzioni, anche la difesa a quattro potrebbe essere una soluzione. De Roon squalificato? Abbiamo un buon numero di centrocampisti per sostituirlo, sono tutti ottimi giocatori - ha rimarcato Juric – Il Como? Hanno le idee chiare su come giocare e la possibilità di prendere i giocatori adatti. Stanno facendo molto bene, sono difficili da affrontare, sarà una partita super complicata anche perchè loro hanno avuto il tempo di prepararla bene".

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Musah, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.