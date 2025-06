Atalanta, lunedì la presentazione di Juric. I tifosi lo accolgono con uno striscione di benvenuto

Bergamo, 7 giugno 2025 – L’Atalanta lunedì alle 17 presenterà, in una conferenza stampa al centro sportivo di Zingonia, il nuovo tecnico Ivan Juric, aprendo ufficialmente la nuova stagione. Stamattina l’allenatore croato ha ricevuto il primo benvenuto dei tifosi, con uno striscione appeso dai ‘Forever Atalanta’, il secondo gruppo ultrà (sono in Curva Sud) dopo quello della Curva Nord, con la scritta in stampatello a caratteri nerazzurri ‘Benvenuto mister Juric. La maglia sudata sempre!’.

Lunedì dunque primo giorno da atalantino per il non ancora 50enne mister di Spalato, che dovrà pianificare con i dirigenti date e primi programmi per il ritiro di luglio (intorno alla seconda settimana) per avere circa sei settimane per preparare l’esordio stagione casalingo contro il neo promosso Pisa. La Dea anche quest’anno non effettuerà il ritiro in Val Seriana (per mancanza di strutture alberghiere adeguate ad ospitare la comitiva nerazzurra, con almeno una cinquantina di persone tra giocatori, staff e personale) e lavorerà principalmente nel centro sportivo di Zingonia, ma disputerà quasi certamente un paio di amichevoli allo stadio di Clusone e poi un paio di test all’estero, in giro per l’Europa, per acclimatarsi in vista della Champions.

Dalla prossima settimana si inizierà anche a pianificare il mercato. La prima questione per mister Juric e la dirigenza sarà valutare alcuni giocatori di ritorno dai prestiti all’estero, come il 27enne difensore inglese Ben Godfrey, che torna dall’Ipswich, il 25enne esterno sinistro olandese Mitchel Bakker, di rientro dal Lille, e il 24enne attaccante maliano El Bilal Tourè, di ritorno dallo Stoccarda. Possibile anche il ritorno del 24enne centravanti Roberto Piccoli, se il Cagliari non dovesse riscattarlo a 12 milioni, e del 25enne mediano francese Michel Adopo, anche lui al Cagliari, con riscatto da 5 milioni. Dai vari prestiti in B potrebbero rientrare il 23enne difensore Cittadini, dal Frosinone, il 23enne centrocampista Zuccon, dalla Salernitana, e il 19enne centrocampista Mendicino, dal Cesena: tre profili che sembrano però destinati a vestire l’altra maglia nerazzurra, quella della Under 23 di serie C. Tornerà anche il 20enne bomber spagnolo Siren Diao, reduce da un prestito al Granada, nella seconda serie iberica, dove però ha collezionato solo 11 presenze e 2 gol: anche lui potrebbe rientrare nella Under 23.