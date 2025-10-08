Atalanta, con il gioco di Juric difesa da record: solo 5 reti incassate in 6 giornate

Bergamo, 8 ottobre 2025 – La nuova Atalanta di Ivan Juric sta riscrivendo una serie di record difensivi e non solo. Il 50enne tecnico croato con una striscia in questo avvio di campionato da due vittorie e quattro pareggi, senza sconfitte, non solo ha fatto meglio rispetto alla partenza della scorsa stagione del suo mentore e predecessore Gasperini, che un anno fa alla sesta aveva solo sette punti, ma ha stabilito il terzo record di sempre di imbattibilità per un allenatore atalantino nelle prime giornate di A arrivando a quota sei gare da imbattuto.

Il primato resta quello stabilito proprio da Gasperini del 2022-23 con dieci gare consecutive senza perdere, seguito dalle otto di Vavassori nel 2000-01, quindi al terzo posto l’attuale striscia di Juric che punta a prolungarla: alla ripresa la sua Dea ospiterà la Lazio domenica 19 al Gewiss e poi andrà il successivo sabato 25 a Cremona per il sentito derby regionale contro i grigiorossi.

Altro record di Juric: quello dei soli cinque gol incassati in queste prime sei giornate. Negli ultimi 35 anni solo tre volte la Dea aveva incassato così poche reti nelle prime sei giornate. Non solo, nessun tecnico debuttante sulla panchina nerazzurra aveva mai fatto così bene, in termini di reti incassate, nelle prime sei giornate.

Primati ottenuti nonostante i tanti problemi di infortuni che hanno falcidiato la difesa nerazzurra, sempre priva del suo gladiatore Sead Kolasinac che dovrebbe rientrare a fine mese dopo la rottura del crociato subita il 13 aprile, senza Giorgio Scalvini infortunato nelle ultime tre settimane, senza Odilon Kossounou e senza Isak Hien in due partite, schierando nelle ultime tre giornate il 17enne Honest Ahanor come terzo difensore.