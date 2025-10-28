Juric regala pillole di ottimismo. "L’Atalanta farà una grande partita e avrebbe meritato 8 punti in più. A Lookman manca soltanto il gol»

L’Atalanta di Ivan Juric stasera nella bolgia della New Balance Arena attende i gol dei suoi attaccanti e la prima rete stagionale di Lookman. La Dea, che non vince in campionato dal 20 settembre e sta infilando un pareggio dietro l’altro, vuol spezzare la maledizione “sotto porta“ contro il Milan. Nerazzurri che stanno costruendo tanto e concretizzando poco, come continua a ripetere Ivan Juric, soddisfatto del rendimento della sua squadra e del gioco, meno della precisione in fase conclusiva. "Analizzando i nostri dati, il nostro volume di gioco, bastava avere più qualità in zona gol e potevamo avere anche otto punti in più", ha ribadito alla vigilia il tecnico di Spalato. Il quale ha espresso la sua solidarietà al concittadino Tudor ("Mi spiace molto per lui: la Juve è la sua vita. Come al solito pagano sempre gli allenatori, ma questo fa parte del nostro lavoro"), rivendicando l’importanza del gioco espresso finora dalla sua squadra. Cui sono mancati i gol degli attaccanti. Da Scamacca, che stasera giocherà uno spezzone nella ripresa, a Lookman, elogiato: "Lo vedo molto dentro la squadra: gli manca soltanto il gol". L’anglo nigeriano dovrebbe fare coppia con l’ex di turno De Ketelaere, con alle spalle un trequartista con mansioni offensive, con l’altro ex Pasalic favorito su Samardzic. L’opzione alternativa è il tridente con Krstovic.

A centrocampo tornerà De Roon in coppia con Ederson, dietro con Djimsiti e Hien ci sarà Kossounou, cui sarà affidato Leao. Corsie esterne con l’ex Bellanova e Zalewski. Massima attenzione verso il Milan, ha sottolineato Juric, ricordando le tante sfide con Allegri nei derby torinesi nei suoi tre anni in granata. "Allegri l’ho cosciuto bene a Torino, è molto intelligente, quando parla riesce a non far vincere le emozioni. Contro il Pisa ha pareggiato nel recupero e ha parlato di punto guadagnato. E qui da noi siamo delusi per il pari a Cremona... Allegri ci rispetta e vuole preparare bene una grande partita, ma sono convinto che ne faremo una grande anche noi. Ha giocatori di grande qualità, non dobbiamo concedergli molto", ha chiosato Juric. L’allenatore in porta si affiderà ai guantoni dell’intoccabile Carnesecchi, con cui c’è stato un chiarimento dopo le parole del portiere a Cremona ("Dobbiamo darci una sveglia e lavorare di più") a fine partita davanti alle telecamere. "Carnesecchi è un bravo ragazzo, di cuore. Sta facendo molto bene, sono soddisfatto di lui. L’altra sera ha usato a caldo parole sbagliate, so che non c’è stata nessuna malizia o cattiveria da parte sua, ma la sua è stata un’uscita completamente sbagliata come contenuti e come modo di fare", ha concluso Juric.