Juric vuole una notte da Dea. L’Atalanta non si fida dello Slavia

Vietato sbagliare questa sera per l’Atalanta che, alle 21, riceve nella New Balance Arena (sold out), i cechi dello Slavia Praga in una partita da vincere assolutamente, magari anche con più gol di scarto per la differenza reti finale. Sulla carta è la partita più semplice delle otto in programma per la Dea, che si presenta a questa terza giornata con tre punti, dopo la pesante sconfitta subita a settembre all’esordio in casa dei campioni d’Europa del Paris St Germain, per 4-0, e il successo casalingo in rimonta per 2-1 contro l’ostico Bruges nella seconda giornata. Infilare la seconda vittoria consecutiva permetterebbe ai nerazzurri di salire a sei punti e poter poi affrontare con maggiore serenità le due difficili trasferte di novembre sui campi di Olympique Marsiglia e Eintracht Francoforte. Attenzione a non sottovalutare lo Slavia Praga, secondo in classifica nel campionato ceco, con 26 punti dopo 12 giornate, uno in meno dei rivali dello Sparta. Sono una squadra solida, esperta a livello internazionale, ma in difficoltà in questo avvio di Champions con un solo punto, dopo aver pareggiato per 2-2, sprecando un vantaggio di due gol, nell’esordio casalingo contro i modesti norvegesi del Bodo Glimt, incassando due reti nel finale, prima di tracollare a San Siro, perdendo 3-0 contro l’Inter. Dai nerazzurri milanesi a quelli bergamaschi. "Cercheremo di non fare errori e comunicare meglio, bisogna migliorare la gestione della squadra. Cercheremo di fare una gara migliore rispetto a quella contro l’Inter", ha dichiarato alla vigilia del match il tecnico dello Slavia, Jindrich Trpisovsky, che ha ricordato che alla sua squadra mancheranno alcune pedine fondamentali come il difensore Holes, le punte Doudera e Oglu e e quasi certamente anche il portiere titolare Stanek. Assente anche l’unico ex di turno, il 23enne fantasista ceco Lukas Vorlicky (non inserito in lista UEFA), a Zingonia dal 2017 al 2023, ragazzo di talento sopraffino frenato da un ginocchio di cristallo, che gli ha impedito di spiccare il volo: Gasperini peraltro lo aveva provato nel gennaio 2023, schierandolo in tre spezzoni, prima di un nuovo problema al ginocchio che ha chiuso la sua esperienza bergamasca. Juric rispetto alla partita di tre giorni fa contro la Lazio rilancia titolare il capitano De Roon, in mediana con Ederson, e davanti deciderà oggi tra Pasalic e Samardzic come trequartista e tra Lookman e De Ketelaere da seconda punta in affianco al centravanti Krstovic, con Scamacca che potrebbe giocare nel finale. "Siamo in un momento positivo, ma resta il rammarico per i punti persi per strada. L’Atalanta sta giocando a livelli molto alti, ma dobbiamo imparare a essere più cinici. Finora solo a Parigi abbiamo davvero sofferto ma quella era una partita particolare. Nelle altre gare abbiamo concesso poco", ha spiegato nella conferenza della vigilia Ivan Juric. Che non sottovaluta gli avversari: “Lo Slavia Praga mi è piaciuto molto, hanno ritmo, sono molto offensivi, mi sono piaciuti molto come interpretano la partita. Ci aspetta una gara difficile. Contro l’Inter hanno cambiato modo di giocare, ma sono una squadra estremamente aggressiva"

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Pasalic; Krstovic, Lookman. All.: Juric.

Slavia Praga (3-5-2): Markovic; Chaloupek, Zima, Vlcek; Hashioka, Zafeiris, Dorley, Sadilek, Mbodji; Kusej, Prekop. All.: Trpisovsky.