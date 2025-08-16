Atalanta sconfitta dalla Juventus (1-2) nel trofeo Bortolotti. Dea ancora in cantiere

Un’altra sconfitta nell’ultima notte di calcio estivo per l’Atalanta, battuta 2-1 allo Stadium di Bergamo davanti a 20mila tifosi dalla Juventus nel trofeo intitolato ai compianti presidenti nerazzurri Achille e Cesare Bortolotti.

Dea che, dopo il successo nel test internazionale del 2 agosto a Lipsia, e quello nella successiva amichevole contro il Monza, ha poi registrato una flessione in termini di risultati perdendo 4-0 aColonia sabato scorso, pareggiando con i croati dell’Opatija per 3-3 domenica e perdendo stasera nel Bortolotti contro la Juventus, che nel finale ha trovato due affondi in contropiede finalizzando al 73’ con David lanciato da Thuram con sponda di Nico Gonzalez e al 77’ con il neo entrato Vlahovic su lancio di Joao Mario. Due sbavature difensive costate due gol alla squadra nerazzurra. Per la Dea gol di Samardzic al 90’

Il tecnico Juric, privo di Ederson per un fastidio al ginocchio, ha mescolato le carte con Pasalic da mediano e davanti un tridente puro con Scamacca, rimasto in campo un’ora, e ai lati gli effervescenti De Ketelaere e Maldini, i migliori tra i nerazzurri insieme a Lazar Samardzic entrato nel finale e protagonista del gol della bandiera con una serpentina alla Lookman.

Dea ancora in cantiere, che attende notizie, soprattutto da Londra, per completare il mercato, dovendo sempre risolvere lo stallo per Lookman, con l’Inter che ancora non ha presentato l’attesa offerta da 50 milioni.

La priorità di Luca Percassi è cercare di convincere il West Ham a chiudere per 40 milioni per il centravanti brasiliano Rodrigo Muniz, nel pomeriggio a segno al debutto in Premier League contro il Brighton e invocato dai tifosi degli Hammers come ‘incedibile’.

Per la corsia sinistra, dove stasera ha giocato il 22enne cremasco Lorenzo Bernasconi aggregato dalla under23 di serie C, l’obiettivo è provare a riportare a Bergamo l’ex Robin Gosens ma la Fiorentina oggi ha respinto una prima offerta nerazzurra da 12 milioni per il laterale tedesco classe 1994.