La Dea attesa all’Allianz Stadium. Juventus-Atalanta, Juric dà la carica: “Dovremo essere perfetti”

Bergamo, 26 settembre 2025 – È già il primo scontro diretto per la corsa Champions. Domani alle 18 l’Atalanta di Ivan Juric è di scena all’Allianz Stadium (sold out) contro la Juventus di Igor Tudor, in una sfida ad alto livello tra tecnici di Spalato. Sfida non inedita, perché i due allenatori croati nella nostra serie A si erano già affrontati negli anni scorsi quando allenavano rispettivamente il Torino uno e l’Udinese e il Verona l’altro.

“Daremo il massimo”

“La Juventus è una grande squadra, con grandi qualità, con grandi scelte, possono fare qualunque cosa in ogni ruolo. Un mese fa li abbiamo affrontati in amichevole a Bergamo e sembrava una partita vera come ritmo. Siamo due squadre che abbiamo un sistema di gioco simile. Dovremo essere perfetti e cercare di fare il massimo, sarà una gara molto difficile contro di loro”, ha spiegato Juric nella tradizionale conferenza stampa della vigilia al centro sportivo di Zingonia.

Il 17enne Honest Ahanor durante un allenamento al centro sportivo di Clusone

Dea che non recupera Hien e Scamacca, da aggiungere agli altri assenti Zalewski, Ederson, Scalvini, Kolasinac e Bakker. “Dietro siamo contati e abbiamo poche scelte, davanti abbiamo più scelta. Voglio ruotare gli attaccanti per fare in modo che siano sempre freschi e al massimo. Recuperiamo solo De Ketelaere, gli altri li valuteremo domenica e li valuteremo per martedì contro il Bruges”, ha rimarcato Juric, che confermerà in difesa il 17enne Honest Ahanor, che farà reparto con Djimsiti e Kossounou".

Il test Lookman

Davanti insieme al bomber Krstovic ballottaggio tra Sulemana e Lookman, che potrebbe essere schierato nella ripresa. “Posso scegliere tra più giocatori d’attacco, vediamo. Abbiamo Lookman che deve migliorare la sua forma, ora cercheremo di aumentargli i minuti giocati per portarlo a giocare un’intera partita. Krstovic? Ha una voglia di lavorare incredibile e cura al massimo i dettagli, come i movimenti del gioco. Ogni giorno vuole mettere in pratica ogni consiglio che gli suggeriamo, ha fame, mentalità e voglia: sono convinto che farà una buona stagione”.

Ademola Lookman

La corazzata imbattuta

Atalanta imbattuta con otto punti in quattro giornate dopo due pareggi e due successi, un bilancio positivo per il tecnico atalantino. “Abbiamo perso due punti in una partita che meritavamo di vincere contro il Pisa ma siamo soddisfatti e speriamo di continuare con questo ritmo, nelle ultime gare abbiamo fatto molto bene. Ma dobbiamo pensare a partita dopo partita senza fare nessuno proclamo”, ha chiosato Juric.

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic.

Allenatore: Juric.

Dove vederla: diretta sabato dalle 18 su DAZN