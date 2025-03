L’Atalanta si regala un’altra pagina storica: il 4-0 alla Juve avvicina il sogno scudetto

Bergamo – Scacco matto di Gasperini a Motta. L’Atalanta sbanca l’Allianz Stadium umiliando la Juventus con una delle grandi notti ‘Made in Gasperini’ e dopo questo 4-0 si avvicina anche psicologicamente al sogno scudetto perché dopo questa vittoria nulla sembra essere impossibile per la Dea. Il tecnico di scuola juventina rifila una lezione tattica all’allievo Motta - che nello scorso biennio lo aveva battuto tre volte di fila con il Bologna - con una spiazzante mossa tattica delle sue, Cuadrado da terza punta, e con il solito copione: tanta corsa, superiorità numerica in ogni reparto e pressing alto. Il tutto valorizzato da un altro fenomeno, Ademola Lookman, che stavolta deve rimandare l’appuntamento con il gol per via delle parate di un grande Di Gregorio ma alla fine trova la sua 18esima rete stagionale, la 53esima in tre reti a Bergamo.

Coppia da scudetto quella formata da Gasp e Lookman, adesso attesi dalla prova del nove definitiva contro l’Inter domenica prossima nello spareggio scudetto al Gewiss contro l’Inter. Serata storica per la Dea, serata diversa dalle altre da ricordare solo per un banale fattore numerico nel punteggio finale. Perché nelle altre serate storiche la Dea aveva sempre vinto 3-0, risultato ricorrente nelle serate trionfali dell’Atalanta di Gasp, quelle che verranno ricordate: nel 2024 il 3-0 al Liverpool, al Marsiglia, poi nella finale contro il Bayer Leverkusen, ma anche due volte in casa del Napoli e in casa dello Shakthar.

Sempre 3-0. Ma in un recente passato altri 3-0 in partite storiche nerazzurre, all’Everton, allo Shakthar in Ucraina in Champions, alla Juve in Coppa Italia nel 2019, al Milan al Meazza nel 2021. Un risultato che rappresenta un marchio di fabbrica per Gasperini, che aveva già vinto in casa della Juventus (nel 2022 con gol di Zapata) ma stavolta ha trionfato, aggiungendo un quarto gol per scompaginare anche la tabella dei record, per un successo che a Bergamo resterà indelebile per sempre. Ma il bello forse deve ancora arrivare per i nerazzurri perché tra un settimana ci sarà l’Inter al Gewiss per uno spareggio-scudetto.