Atalanta, spese sulle ali: Sulemana vicinissimo, interessa Cresswell

Bergamo, 22 giugno 2025 – L’Atalanta è vicina a chiudere due operazioni ormai annunciate da giorni, l’arrivo a Bergamo del 23enne esterno offensivo Kamaldeen Sulemana dal Southampton e la cessione a titolo definitivo al Cagliari del 24enne centravanti bergamasco Roberto Piccoli. Due operazioni non collegate tra loro, a livello tecnico, ma collegabili a livello finanziario.

Perché la Dea sta attendendo la decisione del Cagliari sui riscatti definitivi del bomber di Sorisole, alla cifra fissata di 12,5 milioni, e del 25enne centrocampista francese Michel Adopo, a 4 milioni. Insieme farebbero 16,5 milioni, cifra che coprirebbe quasi interamente l’acquisto di Sulemana con cui si sta viaggiando verso un accordo con il Southampton per 18 milioni più bonus futuri. Come detto le due operazioni non sono collegate.

Il Cagliari peraltro deve riscattare anche Gaetano e il portiere Caprile dal Napoli e proprio l’estremo difensore ex Chievo e Empoli interessa all’Atalanta come vice di Carnesecchi, ma anche in questo caso l’operazione non è collegata al riscatto di Piccoli. Tornando a Sulemana la trattativa sembra ormai in discesa, dopo che il giocatore ha comunicato che gradirebbe la destinazione Bergamo, sia per giocare per la prima volta la Champions, sia per ritrovare il tecnico Ivan Juric che lo ha valorizzato la scorsa stagione al Southampton. Tra domanda e offerta ballerebbero ancora alcuni milioni, ma le parti si stanno avvicinando a quota 18.

A proposito di prospetti del calcio inglese l’Atalanta sta seguendo anche il 23enne esterno sinistro Charles Cresswell, prodotto del Leeds United, lo scorso in anno in prestito ai francesi del Tolosa dove ha collezionato 31 presenze e 3 gol. Su Cresswell c’è l’interesse di diversi club italiani, come Como o Fiorentina.