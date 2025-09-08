Atalanta, Kolasinac si allena individualmente a meno di 5 mesi dalla rottura del crociato

Bergamo, 8 settembre 2025 – Nel pieno rispetto della tabella di marcia fissata dallo staff medico e atletico Sead Kolasinac ha ripreso ad allenarsi individualmente sul campo, a meno di cinque mesi dalla rottura del legamento crociato avvenuta il 13 aprile contro il Bologna in uno scontro fortuito con Orsolini. Il 32enne difensore bosniaco dell’Atalanta sta rispettando i tempi del programma semestrale di riabilitazione e potrebbe gradualmente rientrare in gruppo già con l’inizio di ottobre. Domani pomeriggio intanto l’Atalanta torna ad allenarsi al centro sportivo di Zingonia per cominciare a preparare il match casalingo di domenica pomeriggio contro il Lecce alle 15 allo Stadium. Il tecnico Ivan Juric ritroverà gli azzurri, oltre a De Ketelaere e Zalewski, i primi due nazionali a rientrare, e a Pasalic e Krstovic. Nella giornata di domani rientrerà dal Ghana l’attaccante Sulemana. Lookman, impegnato martedì pomeriggio in Sud Africa, dovrebbe essere l’ultimo ad aggregarsi nella giornata di giovedì. Durante questa settimana verranno monitorate, giorno per giorno, le condizioni di Gianluca Scamacca, rientrato anticipatamente dal ritiro azzurro per una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare, che sta svolgendo terapie personalizzate. Continuerà invece il suo lavoro personalizzato Ederson, che resterà fuori per le prossime tre settimane per recuperare dopo essersi sottoposto lunedì a un'indagine artroscopica per la pulizia del menisco infiammato.