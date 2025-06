Atalanta, Kolasinac festeggia i 32 anni lavorando in palestra per tornare arruolabile

Bergamo, 20 giugno 2025 – L’Atalanta in difesa aspetta anche Sead Kolasinac. Il difensore bosniaco, ma cresciuto in Germania, compie oggi 32 anni, festeggiati facendo riabilitazione nel centro sportivo di Zingonia.

Il difensore ex Schalke 04 ed ex Arsenal lo scorso 13 aprile, nel primo tempo della gara casalinga contro il Bologna, durante un contrasto di gioco con Orsolini ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro, con conseguente intervento chirurgico ricostruttivo. Tempi di recupero intorno ai canonici sei mesi.

Kolasinac tornerà in gruppo per la metà di ottobre, saltando i primi due mesi della prossima stagione. Ma sul suo ritorno a pieno regime ci sono pochi dubbi: la stessa Atalanta ha pubblicato un video sui propri social in cui si vede il giocatore bosniaco impegnato nella palestra del centro sportivo di Zingonia, concentrato in sedute di macchinari per il rinforzo della muscolatura della gamba.

Kolasinac è ad un terzo del percorso riabilitativo, che si annuncia comunque lungo. Servirà pazienza, ma la Dea punta ancora su di lui, per la sua qualità, grinta ed esperienza internazionale. L’ex Arsenal ha ancora un anno di contratto in nerazzurro e viene ritenuto un elemento fondamentale della difesa atalantina. Nelle sue prime due stagioni a Bergamo ha collezionato 68 presenze e un gol tra campionato e coppe in maglia nerazzurra.