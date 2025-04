Atalanta, Kossounou osservato speciale in ottica riscatto a 25 milioni dal Leverkusen

Bergamo, 29 aprile 2025 – L’Atalanta tiene sotto la lente di ingrandimento Odilon Kossounou.

Il 24enne difensore ivoriano domenica contro il Lecce è tornato titolare dopo oltre tre mesi dal grave infortunio all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori di destra, restando in campo per 59 minuti, dopo la mezz’ora disputata la settimana precedente al Meazza nella vittoria contro il Milan.

Il numero 3 nerazzurro si è mosso bene, a livello fisico, dimostrando in questi primi due sprazzi agonistici di aver completamente recuperato dal grave infortunio occorso a gennaio, che lo ha costretto ad un intervento chirurgico eseguito a Barcellona dall’equipe del professor Cugat, il ‘mago dei tendini’.

La dirigenza nerazzurra sarebbe intenzionata a fine giugno a riscattarlo alla cifra fissata di 25 milioni dal Bayer Leverkusen, ma prima di investire una cifra così ingente vuole testare la completa ripresa fisica del giocatore ivoriano in questo finale di campionato.

Intanto per il secondo anno consecutivo è sfumata la possibilità di un ritiro estivo della Dea in Val Seriana.

Problemi logistici, relativi alla mancanza di una struttura alberghiera che abbia almeno una cinquantina di stanze disponibili per ospitare giocatori e staff vari.

“Avevamo un forte desiderio di tornare a Clusone, ci siamo impegnati moltissimo cercando tutte le soluzioni possibili. Purtroppo, però, la mancanza di strutture ricettive adeguate ha impedito il concretizzarsi dell'accordo. È un vero dispiacere per tutti noi, ma le condizioni logistiche e di ospitalità necessarie non si sono verificate. Al momento siamo in una fase avanzata di valutazione, contiamo di definire rapidamente il luogo dove svolgere il ritiro. Stiamo considerando diverse ipotesi, tra cui quella di rimanere a Zingonia, dove già l'anno scorso abbiamo lavorato con ottimi risultati. Tuttavia, la decisione definitiva arriverà a breve e la comunicheremo appena presa”, ha spiegato in un’intervista a Bergamo TV il direttore generale dell'Area Corporate del club nerazzurro, Andrea Fabris.