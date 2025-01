Atalanta, Kossounou operato al tendine a Barcellona: lo aspettano tre mesi di riabilitazione

Bergamo – Arrivederci a fine aprile. Sarà di almeno tre mesi lo stop per Odillon Kossounou. Il 23enne difensore ivoriano, che lunedì nella partitella di allenamento ha riportato un infortunio muscolo tendineo con coinvolgimento diretto all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori di destra, ha dovuto ricorrere all’operazione chirurgica al tendine.

L'intervento, eseguito dall'equipe del dottor Ramon Cugat presso l'Hospital Quironsalud di Barcellona, è perfettamente riuscito e Kossounou ha già da oggi iniziato il percorso riabilitativo.

In questa prima metà di stagione l’ivoriano, ex Bruges ed ex Bayer Leverkusen, ha collezionato in maglia nerazzurra 12 presenze in serie A, 4 in Champions e una in Supercoppa italiana. Calendario alla mano, con una prognosi di recupero intorno ai tre mesi, se non ci saranno intoppi potrebbe rientrare per la seconda metà di aprile, più realisticamente a fine aprile, e avere comunque ancora la possibilità di giocare le ultime 4-5 gare di campionato e le eventuali semifinali o finali di Coppa Italia e Champions.