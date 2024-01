La baby Atalanta sogna. Non soltanto i playoff. La Dea punta alla B

L’Atalanta U23 è la rivelazione del girone A della serie C: quarta in classifica con un bottino di 36 punti e l’ambizione di conquistare un posto per i playoff a fine campionato. La baby Dea allenata da Francesco Modesto, squadra al suo esordio assoluto tra i professionisti, è partita senza dichiarate ambizioni se non la permanenza in C, obiettivo di fatto già conquistato a gennaio. Il vero progetto del club nerazzurro è far crescere i giovani, valorizzarli e renderli pronti per la prima squadra nel presente, in caso di emergenze per infortuni, come accaduto con il difensore Bonfanti aggregato da Gasperini nei tre mesi di assenza di Palomino, e in ottica futura. Un altro obiettivo raggiunto, pensando che Gasp tra campionato ed Europa League ha fatto esordire sei ragazzi della Under23 (i ventenni Bonfanti, Cissè, Del Lungo e De Nipoti, il 17enne Mendicino e il 18enne Palestra).

E in ottica futura le porte della prima squadra potrebbero aprirsi per il portiere Paolo Vismara, 20enne bergamasco. Under23 serbatoio per la prima squadra ma anche formazione competitiva che legittimamente può puntare persino alla promozione, compensando la mancanza di esperienza con l’abbondanza di talento e con una rosa profondissima in ogni reparto. Fabrizio Carcano