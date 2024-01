La Dea punta ai piani alti. La chance è il Frosinone

L’Atalanta che sta volando in alto, reduce dalla vittoria di mercoledì sera in Coppa Italia al Meazza contro il Milan e da una striscia di sei successi nelle ultime otto gare disputate, stasera nel Monday night al Gewiss (ore 20.45) non deve scivolare sulla buccia di banana Frosinone. Ciociari in caduta libera dopo un avvio di stagione sorprendente, fermi a quota 19 dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime sei giornate. Partita sulla carta da uno fisso per la squadra di Gasperini, obbligata a non sottovalutare la formazione di Di Francesco (falcidiata da parecchie assenze che pesano). Da inizio stagione la squadra nerazzurra ha trasformato il Gewiss in un fortino, battendo anche Monza, Cagliari e Genoa, frenando solo nei confronti diretti con lo 0-0 contro la Juventus e le sconfitte per 1-2 contro Inter e Napoli. Ex di turno il 22enne centrale Caleb Okoli, prodotto del vivaio nerazzurro, in prestito ai ciociari e titolare fisso nella difesa gialloblù, dove mancheranno Cuni e Monterisi. I due club peraltro stanno trattando il possibile prestito dell’esterno Nadir Zortea, che in settimana potrebbe lasciare Bergamo per accasarsi proprio a Frosinone fino a giugno. Atalanta senza il cannoniere Lookman impegnato in Coppa d’Africa e senza l’infortunato Hateboer ma Gasperini avrà abbondanza di scelta in ogni reparto e non dovrà fare turnover dato che il prossimo week end la sua squadra riposerà per lo slittamento per la SuperCoppa del confronto esterno contro l’Inter.

Dietro dovrebbero giocare i tre titolari, Djimsiti, Scalvini e Kolasinac, anche se Gasperini ha recuperato i due veterani Palomino, già utilizzato in qualche spezzone finale, e Toloi, fuori da novembre, senza contare il nuovo acquisto, lo svedese Isak Hien, che scalpita per debuttare dal primo minuto. Sulle corsie esterne conferma per lo svedese Holm, mentre a sinistra Zappacosta dovrebbe spuntarla su Ruggeri. A centrocampo recuperato De Roon dopo il trauma cranico subito a San Siro: dovrebbe giocare in coppia con Ederson, nel solito triangolo con Koopmeiners, tre gol nell’ultima settimana, da trequartista. Davanti scalpita Scamacca, che non segna dal 30 novembre, e ha bisogno di sbloccarsi, con ballottaggio tra De Ketelaere e Miranchuk per il ruolo di seconda punta, mentre Luis Muriel dovrebbe partire dalla panchina.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lusuardi, Okoli, Bonifazi, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kajo Jorge, Reinier. All. Di Francesco