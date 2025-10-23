La Dea s’incanta da sola: ha il mal di pareggio

atalanta

0

slavia praga

0

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Djimsiti 6, Hien 6, Kossounou 6; Zappacosta 6 (29’ st Bellanova 5,5), Ederson 6, De Roon 6, Bernasconi 6 (1’ st Zalewski 6,5); De Ketelaere 5,5 (45’ st Samardzic sv); Krstovic 5 (17’ st Scamacca 6), Lookman 5,5 (17’ st Sulemana 5,5). All.: Juric 5,5.

Slavia Praga (4-3-3): Markovic 7; Zima 6,5, Vlcek 6,5 (42’ st Sanyang sv), Boril 6,5, Mbodji 6,5 (16’ st Sadilek 6); Moses 6,5 (23’ st Chaloupek 6), Zafeiris 6,5, Dorley 6; Kusey 6 (42’ Prekop sv), Chory 6, Provod 6. All.: Trpisovsky 6,5

Arbitro: De Burgos (SPA) 6

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 22.152. Ammoniti: Bernasconi, De Roon, Boril, Prekop, Zalewski. Angoli 6-3. Recupero: 5’, 4’.

L’Atalanta infila il suo ennesimo pareggio, il sesto in dieci partite complessive, e si complica il percorso in Champions non sfruttando l’occasione casalinga alla New Balance Arena contro il modesto, ma coriaceo, Slavia Praga, non andando oltre uno 0-0 che rallenta la corsa europea dei nerazzurri.

Pareggio giusto perché la squadra di Juric, ora a quattro punti, ha dominato i primi 40 minuti, costruendo almeno quattro palle gol nitide, ma lo Slavia è poi cresciuto, costruendo a sua volta diverse ottime occasioni neutralizzate da Carnesecchi, legittimando il suo secondo punto conquistato in questa Champions.

Dea padrona assoluta della prima frazione per 40 minuti, con una collezione infinita di occasioni create e non concretizzate. Al 12’ il portiere Markovic compie un doppio miracolo respingendo prima un’incursione di Kossounou e a seguire una bordata di De Ketelaere. Al 26’ ancora Markovic fa muro su Krstovic da due passi: un minuto dopo il montenegrino fallisce in girata un rigore in movimento. Poi sono Zappacosta e Lookman a sfiorare la rete, mancando la porta di poco. Dal 40’ però inizia a crescere lo Slavia e al 44’ il brivido è per i nerazzurri: mischia da corner e Mbodji dal dischetto spara una rasoiata su cui Carnesecchi compie un autentico miracolo.

Ripresa con lo Slavia ancora pericoloso prima con una punizione velenosa di Provod, su cui Carnesecchi è attento, e poi con una girata al volo di Kusaj di poco a lato.

Juric rivoluziona l’attacco inserendo Scamacca, al rientro dall’ultima presenza risalente al 30 agosto, e Sulemana.

E proprio il ghanese al 66’ lanciato solo nell’area avversaria si allunga il pallone divorandosi un’ opportunità ghiotta per sbloccarla.

Finale con un ritrovato Scamacca che si prende la scena: al 81’ il bomber romano la mette di poco alto sopra la traversa dopo un’incornata plastica, quattro minuti più tardi una sua saetta viene respinta in corner dall’ottimo Markovic.

L’assalto confuso dell’Atalanta prosegue fino al novantesimo, ma lo Slavia è bravo a chiudere gli spazi e a salire con le ripartenze, pur non avendo attaccanti in grado di attaccare efficacemente l’area avversaria.

Finisce 0-0, esultano i cechi, meno la Dea che, dopo queste due gare interne consecutive contro Bruges e Slavia, e’ attesa a novembre da due trasferte difficili sui campi dell’Olympique Marsiglia e dell’Eintracht Francoforte.