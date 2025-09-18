La Dea s’inchina ai Principi. È lontana l’Europa dei big. Prima da incubo per Juric

La legge del più forte. I campioni d’Europa del Paris St Germain, anche senza la stella Dembelè, non concedono scampo all’Atalanta del debuttante Juric, travolta in 50 minuti con tre gol, un palo, un rigore fallito da Barcola e altre due palle gol neutralizzate dai miracoli di Carnesecchi. Un’imbarcata netta, un 4-0 frutto della superiorità tenica della corazzata di Luis Henrique, che non ha concesso nulla alla Dea (a sua volta penalizzata dalle assenze di Ederson, Kolasinac, Scamacca e ovviamente Lookman), tenuta a galla solo dalle parate fenomenali di Carnesecchi ma affondata quando il ritmo dei francesi è diventato insostenibile.

Prima da dimenticare per Juric, che ha rischiato facendo debuttare dal primo minuto Musah e il 22enne cremasco Bernasconi (salito dalla under 23 di C), non trovando risposte davanti dagli evanescenti De Ketelaere e Maldini. Inizio travolgente dei campioni d’Europa che dopo tre minuti sono già in vantaggio: Maldini arretrando perde un pallone sanguinoso sradicato da Marquinhos, combinazione tra Hakimi e Barcola e pallone nuovamente al brasiliano che brucia Djimsiti. Due minuti dopo Nuno Mendes si presenta solo davanti a Carnesecchi che devia con il piede in corner. Ancora quattro minuti e il portiere riminese neutralizza la girata di Barcola servito in mezzo da Hakimi. Che al decimo si mette in proprio, penetrando in area da destra: rasoiata precisa ma Carnesecchi devia sul palo.

Terminato lo tsunami parigino la Dea prende le misure agli avversari e dal ventesimo inizia a salire, costruendo alcune buone azioni a destra con Bellanova, costruendo una palla gol sprecata da Kossounou.

Il buon momento atalantino dura venti minuti, fino al 39’, quando Kvaratskhelia, in dubbio fino all’ultimo per una botta alla tibia, si inventa una giocata delle sue, con un’incursione dalla linea laterale, imprendibile per Djimsiti, per concludere imparabile dal limite. Sotto 0-2 l’Atalanta rischia il crollo: al 43’ ingenuo fallo in area di Musah che stende Marquinhos ma dal dischetto lo svogliato Barcola spreca il tris.

Ripresa con Juric che cambia la linea offensiva inserendo Krstovic e Samardzic al posto degli ex rossoneri De Ketelaere e Maldini, ma il PSG riparte con il suo ritmo indiavolato e al sesto minuto trova il 3-0: appoggio a sinistra di Barcola per Nuno Mendez che penetra, mette a sedere De Roon e trafigge Carnesecchi. Gara di fatto terminata, secondo tempo a ritmi più bassi e al novantesimo il PSG arrotonda con la rete di Ramos su errore di Bellanova. Ora per la Dea la strada europea sarà più agevole con due gare casalinghe consecutive contro Bruges e Slavia Praga.