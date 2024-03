La favola dell’Atalanta. La Dea non è più una provinciale . In Europa vola e dà spettacolo

C’era una volta l’Atalanta provinciale, quella che sognava l’Europa assaggiata con una triennale toccata e fuga tra il 1987 e il 1991 in una favola troppo breve da sembrare irripetibile. Oggi c’è un’Atalanta che viaggia negli stadi del vecchio continente e perde molto raramente sul palcoscenico internazionale. L’ultima sconfitta europea nerazzurra lontano da Bergamo risale all’ottobre 2021, un 3-2 in rimonta all’Old Trafford del Manchester United dopo che la Dea aveva chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0. Le sconfitte esterna precedenti in casa del Real Madrid nel marzo 2021 e sempre a Manchester, ma contro il City, addirittura nell’ottobre 2019. Tre sconfitte in trasferta negli ultimi quattro anni e mezzo, intervallati però da vittorie sui campi di Liverpool, Valencia, Shakthar, Midtjylland, Ajax, Olympiacos, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona e Rakow. E anche fuori dal palcoscenico Champions la squadra nerazzurra sta dimostrando tutta la sua solidità in un’Europa League dove dopo 7 partite è ancora imbattuta con un ruolino di marcia di quattro vittorie e tre pareggi.

Nella seconda competizione europea l’Atalanta ha uno score impressionante: in 27 gare disputate dal settembre 2017 ad oggi 15 vittorie, oltre la metà, 10 pareggi (di questo lo 0-0 nell’agosto 2018 a Copenaghen con sconfitta poi ai rigori per 4-3) e appena due sconfitte, entrambe curiosamente contro squadre tedesche, un 3-2 nel febbraio 2018 a Dortmund (eliminazione negli ottavi di finale) e un 0-2 casalingo contro il Lipsia nell’aprile 2022 (eliminazione nei quarti di finale). Negli anni la società nerazzurra ha allestito un organico da competizioni europee, per reggere il confronto con le corazzate continentali, con un obiettivo che sembrava utopistico e ora invece appare sempre più realistico: portare a Bergamo il primo trofeo internazionale in 116 anni di storia atalantina.

Uno degli obiettivi stagionali nerazzurri, insieme alla finale di Coppa Italia, è la finalissima del 24 maggio a Dublino: la strada è ancora lunga ma intanto gli ottavi di finale sono in discesa per la Dea dopo il pareggio a Lisbona. Tra sei giorni a Bergamo servirà una vittoria per evitare i supplementari, ma nell’arco di tre partite (le due precedenti nel girone eliminatorio con successo nerazzurro a Lisbona per 2-1 e pareggio a Bergamo per 1-1) si è vista un’Atalanta complessivamente superiore allo Sporting, ora distratto anche dal campionato in un testa a testa con i rivali cittadini del Benfica attardati di un punto. Giovedì sera a Lisbona la Dea ha fatto la partita, per vincerla, e lo Sporting si è difeso, accontentandosi di un pareggio: anche sugli spalti il tifo dei 600 giunti da Bergamo (nella serata di mercoledì un gruppo di ultrà atalantini ha poi avuto uno scontro davanti ad un hotel con un gruppo di supporters dei Rangers Glasgow arrivati nella capitale lusitana per il match contro il Benfica) per lunghi tratti è stato sovrastante su quello dei 35mila dell’Alvalade.

Fabrizio Carcano