La maledizione della Dea. Juve, Sulemana fa paura. Cabal riprende l’Atalanta

Un punto che muove la classifica, ma lentamente, per la Juventus, al secondo pareggio consecutivo dopo quello di Verona, e per l’Atalanta, che resta imbattuta dopo il pareggio per 1-1 all’Allianz Stadium con le reti nel finale del primo tempo di Sulemana e a dodici minuti dalla fine di Cabal. Pareggio giusto, considerando le occasioni fallite da entrambe le parti, pareggio che va più stretto forse alla Signora che ha spinto maggiormente nel primo tempo e nel quarto d’ora finale, costruendo di più di una Dea più concreta, in gol ad un minuto dal riposo sull’unica vera occasione. Bianconeri che salgono a quota 11, nerazzurri in scia a 9, ancora imbattuti. Atalanta che si conferma ‘indigesta’ per la Signora: i nerazzurri bergamaschi nello stadio juventino non perdono più ormai dal 2018 e negli ultimi quattro anni hanno conquistato due vittorie e due pareggi. Frenata netta per la squadra di Tudor che rallenta il passo: prima il pareggio a Verona, ora questo nuovo pari interno. La Juventus ha condotto il gioco nel primo tempo, ha costruito tanto ma concluso poco, affidandosi solo ai piedi dei giovani Adzic e Yildiz, finendo trafitta da un’Atalanta cinica che sta trovando in Kamaldeen Sulemana un nuovo Lookman. Primo tempo senza grandi emozioni, con squadre corte e chiuse, con la Juve che ha tenuto il pallino del gioco con un buon lavoro a centrocampo di Koopmeiners e Thuram, ma senza trovare la profondità con Openda francobollato da Djimsiti. Adzic ci ha provato con due siluri da fuori, incontrando sempre l’opposizione dei guanti del reattivo Carnesecchi. Poi sul primo capovolgimento di fronte l’Atalanta è passata, al 44’: brutta palla persa di Adzic, sradicata da Sulemana, bravo a involarsi ed evitare con un gioco di prestigio Gatti per piazzare la rasoiata nell’angolino.

Ripresa con l’Atalanta pericolosa con due discese di Sulemana, che sbaglia l’ultimo passaggio, e poi al sesto con Krstovic, lanciato solitario da Pasalic, che si divora il raddoppio calciando malamente a lato. La Juve fatica a salire, ad attaccare l’area e con il passare dei minuti la partita sembra indirizzata verso il successo dei bergamaschi. Fino al lampo improvviso bianconero al 78’: palla in mezzo di Joao Mario, liscio di Kossounou e deviazione vincente di Cabal. Finale incandescente, con il secondo giallo a De Roon e l’assalto all’arma bianca della Juve che all’ultimo avrebbe la palla per vincerla, ma il tocco da due passi di McKennie trova il solito guizzo salvifico di Carnesecchi.