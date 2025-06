La nuova atalanta. Samardzic al rilancio. Juric punta sul serbo. Idea Ilic in mediana insieme a Sulemana

BERGAMO

Nella nuova Atalanta di Ivan Juric reciterà un ruolo da protagonista Lazar Samardzic, appena riscattato a titolo definitivo dall’Udinese per 20 milioni. Il fantasista serbo classe 2002 è chiamato a un riscatto dopo una prima stagione in nerazzurro sotto tono. Due acuti autunnali decisivi contro Bologna e Monza, una rete in Champions. Poi, con l’arrivo del freddo, l’ex Udinese si è congelato, senza risvegliarsi a primavera. Il suo ultimo gol a metà dicembre in Coppa Italia, nel 6-1 al Cesena. Stagione da 44 presenze con 5 gol, ma nel 2025 il serbo non ha mai impattato, finendo per uscire dalle rotazioni di Gasperini.

Ora avrà una nuova occasione con Juric che a centrocampo potrebbe inserire un altro serbo: il 24enne Ivan Ilic, lanciato dal tecnico croato appena 19enne a Verona nel 2020, suo pretoriano prima in riva all’Adige e poi per due anni e mezzo a Torino. Ilic viene monitorato come alternativa nel caso di partenza di Ederson, ma anche come centrocampista per svecchiare il reparto, pensando ai 34 anni compiuti a marzo da De Roon. Intanto dalla stampa britannica rimbalzano rumors di sondaggi atalantini per l’esterno offensivo ghanese Kamaldeen Sulemana, classe 2002, prospetto che Juric ha allenato lo scorso anno nella sfortunata parentesi al Southampton.Fab.Car.