La rabbia del tecnico. Gasperini non ci sta: : "Questa partita l’ha diretta il Var»

"Meritavamo di vincere, ma ci è stato tolto più di qualcosa". Gian Piero Gasperini mastica amaro dopo il pareggio interno con il Torino, tra rimpianti per la dormita difensiva costata l’1-1 e il rigore fallito da Retegui. In più le recriminazioni per due episodi dubbi: il gol annullato a Bellanova, per fallo di mano, e un possibile rigore a inizio ripresa per un analogo fallo di mano del difensore granata Coco. "In queste gare gli episodi sono fondamentali e quando sono troppi in una partita pesano indubbiamente, come il gol annullato a Bellanova e il rigore non dato per fallo di mano. Oggi l’arbitro non era quello in campo, ma quello al Var. Bisogna capire chi arbitra le partite di calcio, il Var ha deciso lui in modo insindacabile". Poi l’altro tasto dolente: la raffica di infortuni muscolari che hanno colpito Carnesecchi, Kolasinac e Scamacca, appena rientrato. "Non è un momento fortunato per noi. Carnesecchi, Kolasinac e Scamacca salteranno martedì il Bologna e sabato il Verona, ma forse anche il Bruges in Champions. Siamo contati in difesa per via di questi infortuni". Resta la prestazione, comunque positiva a detta del tecnico nerazzurro: "Difficilmente in campionato si vedono partite così dominate sotto tutti gli aspetti. L’unico errore che abbiamo fatto è stato sul loro gol di testa".Fab.Car.