La scommessa di Juric esalta l’Atalanta. Gol e assist: Sulemana sulle orme di Lookman

Nell’Atalanta di Ivan Juric che sta volando alto, ancora imbattuta con nove punti e dieci gol segnati in cinque giornate, brilla la stella del talento emergente Kamaldeen Sulemana. Il 23enne attaccante ghanese, due reti e un assist nelle ultime due trasferte sui campi di Torino e Juventus, è la rivelazione di questo inizio di stagione nerazzurro. Una scommessa finora vinta dallo stesso Juric che, lo scorso anno, lo ha scoperto nella parentesi sulla panchina del Southampton e lo ha fortemente voluto, come alternativa a Lookman nel ruolo di esterno alto.

La dirigenza atalantina lo ha acquistato con un investimento importante da 17 milioni, puntando sulle potenzialità tecniche ancora da esprimere di questo attaccante poco prolifico nel suo biennio ai Saints (4 gol e 7 assist in 74 gare), dopo aver invece segnato di più nella precedente esperienza in Francia, da giovanissimo, con il Rennes (6 gol in 47 gare) e prima ancora in Danimarca con il Nordsjelland (14 gol). "Kamaldeen deve migliorare nella qualità in attacco. Al Southampton ha giocato poco o niente, ma lui ha tutto. Dribbling, fase difensiva perfetta, corsa. Ha fatto due gol ma può migliorare ancora. Nelle scelte in alcuni momenti, come quella palla che poteva dare a Pasalic", lo ha elogiato, e al tempo stesso spronato, Juric dopo la bella prestazione all’Allianz.

Dove Sulemana ha segnato un gol ‘alla Lookman’, con accelerazione, dribbling e tiro, ma ha poi fallito in contropiede il passaggio a Pasalic che poteva valere il possibile raddoppio a inizio ripresa. "Lui deve migliorare nelle scelte e speriamo che possa pian piano diventare determinante. Lookman qui a Bergamo è diventato grandissimo imparando a fare quelle scelte", ha ricordato il tecnico.

Nelle due trasferte consecutive torinesi il croato ha preferito Sulemana a Lookman, ancora indietro di condizione, ma dalla prossima partita contro il Bruges potrà alternare i due attaccanti africani, entrambi portati a giostrare più a sinistra che a destra. In vista della gara casalinga di Champions di domani pomeriggio (ore 18.45) contro il Bruges, la Dea conta di riavere Ederson. Ieri il brasiliano ha svolto una seduta di allenamento e potrebbe anche giocare dal primo minuto. Juric spera di poter riportare in panchina Gianluca Scamacca che ha svolto una prima seduta parziale. Più difficile il recupero per Isak Hien che, invece, si è sottoposto a terapie. Grana De Ketelaere, infine: risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro che, dato il recente episodio, consiglia uno stop fino a completa risoluzione del quadro clinico strumentale.