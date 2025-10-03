LA SORPRESA. Egonu e Lautaro insieme ad Appiano: "Tifosa da sempre. Lui è un esempio»

Capitano e capitana. Lautaro Martinez e Paola Egonu, l’uno al fianco dell’altra per un giorno. La stella azzurra e della Numia Vero Volley Milano, ieri, è stata ospite al BPER Training Centre di Appiano Gentile e ha incontrato il numero dieci argentino. "Sono diventata interista grazie a mio papà, vedevamo insieme le partite", ha rivelato Egonu. "Chi è il giocatore con più presenze? Zanetti (858)".

La campionessa del mondo (2025), olimpica (2024) ed europea (2021) con l’Italia ha poi raccontato: "L’incontro con Lautaro è stata un’emozione unica, ho tanto da imparare da lui. E ammiro l’unione che si vede tra compagni, il rispetto reciproco che c’è e il loro volersi bene. Si tratta di qualcosa a cui mi ispirerò anch’ io nel mio piccolo".

L’opposto della formazione milanese ha esaudito un desiderio espresso qualche giorno fa durante la presentazione del roster della sua squadra. Sul recente trionfo azzurro in Thailandia ha aggiunto: "Sono molto orgogliosa della Nazionale, del percorso che abbiamo fatto e di aver vinto i Mondiali dopo tanti anni. Io capitana della Vero Volley? Credo che non ci si debba snaturare, bisogna trovare un equilibrio. Rimani comunque un giocatore: bisogna perseguire i propri obiettivi ma tenendo a mente sempre tutta la squadra". Lautaro, di certo, sottoscrive. R.S.