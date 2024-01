La squalifica. Due turni a Gasperini, l’Atalanta ricorre

L’Atalanta protesta contro le due giornate di squalifica inflitte a Gian Piero Gasperini dopo l’espulsione al 35’ del primo tempo mercoledì sera al Meazza, conseguenza delle proteste per il mancato consulto del Var dopo il “sandwich“ in area tra De Roon e i rossoneri Gabbia e Reijnders. "Atalanta BC - si legge -, letta la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Sig. Gian Piero Gasperini, preannuncerà reclamo ai fini di acquisire i documenti ufficiali su cui si fonda e all’esito esperire ogni e più opportuna iniziativa, anche in considerazione degli episodi che hanno preceduto l’espulsione del nostro allenatore, vale a dire il mancato intervento del VAR per il fallo da rigore (non sanzionato) subìto dal calciatore Marten De Roon, che a seguito dell’impatto con un giocatore del Milan è rimasto – al pari del giocatore rossonero – riverso al suolo, generando uno stato di apprensione fra tutti i componenti la panchina, apprensione giustificata dalla successiva diagnosi che ha evidenziato un trauma cranico per lo stesso De Roon". Intanto la Dea sta seguendo il 24enne attaccante belga Cyril Ngonge, 10 gol nel 2023 in 30 partite con il Verona. La Juventus bussa per il brasiliano Ederson e sarebbe pronta a offrire 30 milioni per averlo. La Dea non ha intenzione di cederlo: solo un’offerta clamorosa e inattesa, superiore ai 40 milioni, potrebbe far cambiare idea al club nerazzurro…Fab.Car.