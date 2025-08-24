La telenovela. La lunga attesa del ribelle Lookman: "Penalizza i tifosi»

La più lunga telenovela del calciomercato estivo potrebbe regalare nuove puntate a sorpresa. Oggi Ademola Lookman guarderà i suoi compagni dalla tribuna, ripensando probabilmente a quanto avvenuto nelle scorse settimane quando voleva l’Inter a tutti i costi e invece l’Atalanta l’ha trattenuto, imponendo al Pallone d’Oro africano di onorare il vincolo sottoscritto sino al 30 giugno 2027 (con opzione 2028). Una lezione di rispetto delle regole, impartita dal club al giocatore e ai suoi procuratori.

Del resto il prezzo fissato dai Percassi (55 milioni di euro) non era trattabile, e la dirigenza dei vicecampioni d’Europa si è fermata a 42 più 3 di bonus. Niente accordo, dunque. Tutto “congelato“, fino alla decisione dell’Inter di cambiare strategia, comunicata agli agenti di Lookman. Così Ademola il ribelle è tornato a Bergamo ma non è stato certamente accolto come il “figliol prodigo“ e da alcuni giorni si allena da solo: è fuori rosa fino al 2 settembre, ma siccome il mercato si chiude la sera prima (alle 20), fino ad allora tutto può accadere. Anche un possibile ritorno di fiamma dell’Inter. Juric spera che Lookman resti e possa fare la differenza in Italia e in Europa come in passato ("E’ un caso che penalizza i tifosi", le parole del tecnico), la famiglia Percassi non concede sconti tenendo la linea intransigente adottata sin dal primo momento, in un silenzio diventato assordante anche per le orecchie di Lookman. Che oggi resta uno scomodissimo separato in casa.

Giulio Mola