La “vendetta“ di Zaniolo. Dea: addio all’imbattibilità. Ko a Udine, Europa lontana. Mai così male in dieci anni

di Fabrizio CarcanoLa legge dell’ex, applicata senza sconti da Nicolò Zaniolo (nella foto con Dijmsiti), e la legge del gol, che arriva con il contagocce, condanna l’Atalanta alla prima giusta sconfitta stagionale in campionato. La Dea di Ivan Juric, che nelle ultime sei giornate ha segnato solo quattro gol - nei pari contro Juventus, Como, Cremonese, Milan - e raccolto appena cinque punti, torna da Udine sconfitta 1-0. Classifica da 13 punti, mai cosi negativa nell’ultimo decennio, e tante domande cui il tecnico croato dovrà trovare risposte nelle prossime gare: mercoledì a Marsiglia in Champions e domenica nella sfida casalinga contro il Sassuolo. Pomeriggio da dimenticare al BluEnergy Stadium per i nerazzurri, messi sotto fisicamente da un’Udinese più tosta, grintosa e aggressiva su ogni pallone. Partita equilibrata ma condotta sempre dai friulani che hanno avuto il merito di concretizzare la palla gol più nitida costruita in 95 minuti. Udinese che ha dominato nel primo tempo, concedendo una manciata di minuti all’Atalanta intorno al 20’ (rete annullata a Sulemana per offside di Zappacosta), costruendo buone occasioni con Zaniolo, Atta e con una bordata da fuori di Kamara, prima di trovare l’affondo perfetto.

Discesa a sinistra di Kamara e il piattone vincente di Zaniolo, alla terza rete nelle ultime quattro giornate. Ex che ha esultato vistosamente, sfilando sotto il settore degli 880 tifosi atalantini, e ha poi fatto salire la sua squadra, che ha mancato il colpo del ko un minuto più tardi con un missile terra aria di Karlstrom respinto in volo da Carnesecchi. Poi una ripresa meno spettacolare, a ritmi più bassi, con l’Atalanta a correre a sinistra con Zappacosta che, al 62’, ha scodellato in mezzo un pallone perfetto per Krstovic, appena entrato e che ha mancato l’impatto a due metri da Okoye. Quindi un lampo isolato, una bordata da fuori area da corner di Bellanova, murata da Atta, ma nient’altro per un’Atalanta spenta, scarica fisicamente. E che nel finale non ha nemmeno tentato il canonico assalto all’arma bianca, subendo anzi l’Udinese che ha cercato il raddoppio. Dea alla quinta partita in due settimane, spremuta fisicamente in alcuni titolari, che ha pagato anche l’assenza di De Roon. Non è arrivato nulla dai cinque attaccanti ruotati: da Scamacca e Sulemana nella prima ora a Krstovic, Lookman e De Ketelaere che non hanno impattato nella ripresa. "La nostra è stata una prestazione sbagliata come gioco, ritmo, tecnica, tutto. Per la prima volta in stagione la nostra prova è stata negativa", ha ammesso un deluso Juric con sincerità.

"Abbiamo fatto male in tutti i sensi, da quando sono all’Atalanta non mi era mai capitato di avere brutte sensazioni. Non salvo nessuno", ha aggiunto. E ancora: "Scamacca? Con lui bisogna avere pazienza, mentre mi ha stupito che Samarzic e Sulemana abbiano offerto una prestazione inferiore adesso che sono tornati gli altri attaccanti. Tutti devono capire che ogni chance va sempre sfruttata al meglio. Abbiamo perso ogni duello, ogni seconda palla. Cancelliamo e ripartiamo".