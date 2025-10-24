L’Atalanta a Cremona per ritrovare la vittoria che manca da un mese

Bergamo, 24 ottobre 2025 – L’Atalanta, reduce da tre pareggi consecutivi in campionato, domani sera vuole ritornare al successo allo Zini di Cremona (ore 20.45), ritrovando la vittoria che in campionato manca da cinque settimane, dal 3-0 all’Olimpico di Torino del 20 settembre.

Dea che domani sera allo Zini non potrà essere seguita dai suoi tifosi alla terza e ultima trasferta vietata dopo gli incidenti del 30 agosto nell’autogrill di Somaglia Lodigiana con i tifosi del Como. Il tecnico Ivan Juric, dopo le fatiche di mercoledì sera in Champions contro lo Slavia Praga, effettuerà qualche aggiustamento nella formazione iniziale, dando spazio a chi ha giocato meno contro i cechi. Turn over necessario anche in ottica Milan: martedì sera alla New Balance Arena arriveranno i rossoneri di Allegri.

Probabile in difesa il rientro di Ahanor per dare riposo a uno tra Djimsiti o Hien, a destra Bellanova dovrebbe prendere il posto di Zappacosta, con possibile staffetta a sinistra tra Zalewski e Bernasconi che potrebbero giocare un tempo ciascuno. mIn mezzo da valutare l’opzione Pasalic. Davanti probabile conferma del tridente con l’ispirato De Ketelaere dietro alla coppia offensiva formata da uno tra Lookman e Sulemana e un centravanti, anche qui con probabile staffetta tra Krstovic e Scamacca, che potrebbe giocare un tempo intero. L’alternativa offensiva è Samardzic da trequartista, spostando in avanti De Ketelaere da seconda punta.

Indisponibile Scalvini, per il resto Juric ha ampia possibilità di scelta pensando anche a giocatori finora poco utilizzati come Brescianini e Musah in mezzo o Maldini davanti. Dea che ha vinto l’ultima sfida allo Zini, nell’aprile 2023, per 3-1: partita che di fatto sancì la retrocessione in B dei grigiorossi allora allenati da Ballardini.

Probabile formazione

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Kossounou, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere; Krstovic, Lookman. All. Juric