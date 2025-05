L’Atalanta a Monza per blindare la prossima Champions League

Bergamo, 3 maggio 2025 – L’Atalanta domenuca (U-Power Stadium, ore 15) vuole mettere un macigno sulla sua qualificazione alla prossima Champions League, conquistando i tre punti decisivi nel derby tra provinciali lombarde in casa del Monza, ultimo e a un passo dalla retrocessione.

Sesta sfida in serie A tra brianzoli e orobici con un bilancio totalmente favorevole ai nerazzurri, cinque vittorie su cinque dal 2022, e pronostici analogamente favorevoli per gli orobici anche per domani pomeriggio. Dea terza con 65 punti, padroni di casa ultimi con 15 punti, reduci da una striscia di cinque sconfitte consecutive, da appena un punto nelle ultime otto giornate. Attenzione però: anche il Lecce una settimana fa era reduce da un punto in otto giornate e al Gewiss è finita 1-1.

Partita comunque da non sottovalutare per un’Atalanta che sarà seguita dai 2600 tifosi, che gremiranno il settore ospiti dell’U-Power Stadium (gli ultras della Curva Nord decideranno domani mattina in base al meteo se fare la trasferta in motorino con la tradizionale ‘motorata’ di primavera) e non ha particolari problemi di formazione al netto delle assenze dei vari Kolasinac, Scalvini e Scamacca.

Gasperini dovrebbe tornare al modulo con il tridente con Lookman, a secco da cinque giornate, il cannoniere Retegui, che insegue il 25esimo gol in campionato, e probabilmente De Ketelaere in cerca di rilancio dopo quattro mesi senza incidere e 136 giorni senza segnare. In alternativa conferma del modulo con il trequartista, con Pasalic dietro le punte.

L’ex di turno Daniel Maldini, anche lui alla ricerca della prima rete in nerazzurro dopo un primo trimestre sotto tono, dovrebbe partire dalla panchina. Dietro spazio ancora a Kossounou nella classica difesa a tre con Hien da centrale e uno tra Djimsiti e Toloi. Mediana con De Roon e Ederson e corsie esterne con Bellanova e uno tra Zappacosta e Ruggeri.

Probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All. Nesta. ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

Dove vederla: diretta su DAZN domenica dalle 15