L’Atalanta fa la partita ma non segna: contro la Lazio finisce 0-0

Bergamo, 19 ottobre 2025 – Terzo pareggio consecutivo per l’Atalanta che continua a costruire tanto, ma a concretizzare poco, e anche contro una Lazio rimaneggiata non è andata oltre lo 0-0 casalingo alla New Balance Arena.

Punto che serve per restare imbattuta alla Dea dopo sette giornate e a salire a quota 11 punti, ma muovendo lentamente la classifica, pensando agli otto punti dopo quattro giornate. Partita che la squadra di Juric ha dominato nel secondo tempo, dopo un primo tempo più equilibrato, contro un’Aquila che non si è mai affacciata nell’area nerazzurra.

Dea che ai punti, in gergo pugilistico, avrebbe meritato di vincere con una traversa in mischia e un palo clamoroso di Zappacosta a dieci minuti dalla fine, oltre ad almeno tre occasioni nitide neutralizzate dalle respinte di un ottimo Provedel. Tanta Dea come corsa e costruzione, Lazio salvata dal suo portiere e dall’esperienza del collettivo sapientemente schierato da Sarri che ha saputo gestire alla perfezione le poche risorse a sua disposizione, in una trasferta senza Castellanos, Rovella e Pellegrini.

Pareggio che va bene alla Lazio, che nell’ultima mezz’ora si è rinchiusa nel suo bunker, ma va stretto ad un’Atalanta che non sta trovando gol da Lookman ancora a secco (ha però creato due occasioni nitide) e paga l’assenza di un centravanti di ruolo, con Scamacca in panchina e Krstovic che non ha impattato nell’ultima mezz’ora.

Ora per la Dea solo tre giorni per essere pronta mercoledì sera, ancora alla New Balance Arena, per la terza giornata di Champions League contro i cechi dello Slavia Praga: partita da vincere assolutamente.