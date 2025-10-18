L’Atalanta riceve la Lazio, Juric: “Non firmo per un pareggio”

Bergamo, 18 ottobre 2025 – L’Atalanta vuole festeggiare il suo compleanno numero 118 con un successo casalingo domani pomeriggio alle 18 alla New Balance Arena contro una Lazio in piena emergenza infortuni.

Dea ancora imbattuta in campionato con due vittorie e quattro pareggi, intenzionata a proseguire la striscia positiva contro i biancocelesti, vincitori ad aprile a Bergamo nell’ultimo scontro diretto. Nerazzurri che ritrovano tra i convocati Scamacca, oltre a Scalvini e Zalewski, ma non avranno ancora Bellanova, Kolasinac e Kossounou.

“Abbiamo ancora tanti infortunati. Non abbiamo Bellanova, Kossounou e Kolasinac. Gli altri? Scamacca andrà reinserito in partita gradualmente. Scalvini e Zalewski hanno fatto tutta la settimana di allenamento, facendo bene, vediamo quanto possono giocare. Adesso abbiamo sette partite da affrontare in ventidue giorni e abbiamo bisogno del contributo e dell’entusiasmo di tutti”, ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia il tecnico nerazzurro, Ivan Juric.

Che alla vigilia contro la Lazio (“Non firmo per un pareggio”) prevede una partita difficile “contro una squadra che gioca bene e ha aumentato la velocità del suo gioco. L’entusiasmo della nostra gente nella festa per i 118 anni e’ un ulteriore carica per affrontare questa partita. Questo ciclo di sette partite ci dirà tanto su dove possiamo andare in questa stagione”.

Dea che dovrebbe schierare dal primo minuto i rientranti Scalvini in difesa e Zalewski a sinistra, con Ahanor come alternativa dietro, e ha il dubbio nel ruolo di trequartista tra Samardzic, più offensivo, e il più esperto Pasalic. In mediana la coppia titolare De Roon-Ederson, a destra Zappacosta, mentre davanti Juric ha molta abbondanza con Krstovic che dovrebbe giostrare da prima punta affiancato da uno tra Sulemana e Lookman, entrambi rientrati mercoledì da lunghe trasferte con le rispettive nazionali africane.

Lazio in difficoltà, che non avrà Castellanos e Zaccqgni davanti, ma recupera Guendouzi a centrocampo.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric. LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Noslin. All. Sarri.

Dove vederla: diretta su DAZN e Sky domenica dalle 18