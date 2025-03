L’Atalanta senza Cuadrado: domenica contro l’Inter tornerà al modulo con il trequartista

Bergamo – Niente sfida da ex per Juan Cuadrado. L’atteso ex di turno (l’altro è Bellanova), peraltro recente ex avendo giocato lo scorso anno nell’Inter, resterà fuori per almeno venti giorni per una lesione di primo grado della fascia del muscolo bicipite femorale destro rimediata nel finale del primo tempo domenica sera contro la Juventus. Il sudamericano salterà anche la trasferta a Firenze alla ripresa dopo le nazionali e forse anche la successiva gara casalinga contro la Lazio. Un’assenza dolorosa per Gasp che domenica a Torino ha sparigliato le carte nel primo tempo sfruttando la mobilità offensiva e l’imprevedibilità del colombiano classe 1988 come terza punta in un modulo tattico inedito.

Gasperini ovvierà a questa assenza tornando al modulo classico con il trequartista, scegliendo uno tra Pasalic, favorito, o Samardzic, nel ruolo di trequartista, per avere maggiore pressing sul portatore di palla avversario e spezzare l’azione interista già nella fase di avvio. Senza Cuadrado è scontata la conferma sulle fasce dell’altro ex Bellanova, a destra, e a sinistra del veterano Zappacosta: il laterale di Sora, classe 1992, sta vivendo una sorta di seconda giovinezza e dopo Lookman e Retegui e’ certamente il giocatore più in forma in questo momento nella Dea. Domenica a Torino ha trovato il gol negatogli nelle ultime uscite da una serie di pali: a Barcellona e poi contro o il Venezia. Saranno loro a duellare sulle corsie esterne con Dumfries e Carlos Augusto. Intanto domenica oltre a Posch e Cuadrado mancherà anche il mediano Sulemana, anche lui bloccato da una lesione di primo grado del muscolo adduttore destro.