L’attaccante paga un’estate travagliata. Atalanta, Lookman a secco: gol e assist azzerati

BERGAMOImpatto zero, finora, per Ademola Lookman, a secco di gol e assist dopo cinque presenze stagionali. Nell’Atalanta, che sta faticando a segnare nell’ultimo mese, il dato numerico più rilevante è il doppio zero del Pallone d’oro africano. Che ha giocato 281’, l’equivalente di poco più di tre partite intere, costruendo parecchie occasioni, complessivamente una decina, ma senza mai essere determinante. Nel suo primo triennio atalantino l’attaccante anglo-nigeriano, che quattro giorni fa ha compiuto 28 anni, ha realizzato 52 gol e distribuito 25 assist in 118 partite. Numeri alla mano: una media di 17,3 gol stagionali con 8,3 assist. Il tecnico Ivan Juric lo ha schierato titolare nelle ultime quattro gare casalinghe contro Bruges, Como, Lazio e Slavia Praga, consentendogli di mettere minuti nelle gambe per ritrovare la migliore condizione, dopo un’estate fermo per la nota telenovela di mercato che lo ha visto protagonista e lo ha portato a saltare il ritiro fino a dopo Ferragosto, con le due successive settimane di soli allenamenti individuali. La stagione di Lookman di fatto è iniziata da metà settembre, dopo la prima sosta per le nazionali.

Nel 2022, quando arrivò a Bergamo dal Leicester, Lookman fu impattante già dopo dieci giorni, segnando subito nel suo esordio a Genova in casa della Sampdoria. Più che un problema di condizione fisica, il suo sembra essere un momento di difficoltà anche a livello psicologico, dopo un’estate sicuramente difficile: il pubblico di Bergamo, nelle ultime quattro gare casalinghe, pur non incitandolo con cori personali, lo ha sostenuto con gli stessi applausi riservati ai suoi compagni, senza mugugni o fischi per quanto accaduto tra luglio e agosto. Nelle sue varie conferenze, Juric ha detto di vederlo in crescita: mancano però gli assist e soprattutto i gol, negati dai vari portieri avversari e anche da errori di mira dello stesso attaccante anglo nigeriano, che dovrebbe comunque giocare titolare anche domani sera a Cremona. Forse tornando a fare coppia con Scamacca che, contro lo Slavia, ha tenuto bene il campo per oltre mezz’ora.

Fab.Car.