L’austriaco ufficializzato e subito convocato: con lui anche Maldini. Il tecnico della Dea scalda il clima: "Il Var ha peggiorato il calcio». Posch, un ex a tempo di record per Gasperini

L’Atalanta si prepara ad accogliere il Bologna al Gewiss Stadium dopo il pareggio con il Torino in campionato, una gara dispendiosa dal punto di vista delle energie che ha portato con sé lo scotto di un nuovo infortunio per Gianluca Scamacca. L’attaccante al rientro dopo il lungo stop ha rimediato una lesione al retto femorale della gamba destra che comporterà un altro periodo lontano dal rettangolo verde. Non saranno della partita nemmeno il portiere Marco Carnesecchi e Sead Kolasinac che stanno facendo i conti rispettivamente con una lesione di basso grado fasciale dell’adduttore lungo destro e con una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

Out anche Giorgio Scalvini che ha rimediato una spalla lussata nell’ultima di Champions contro il Barcellona, Lookman che sta facendo i conti con un problemi al ginocchio e Kossounou. Unica nota lieta il rientro di Zappacosta che ha smaltito la sindrome influenzale.

Gasperini ha subito convocato i nuovi arrivati dal mercato: in panchina contro il Bologna andranno infatti sia Daniel Maldini che Stefan Posch. Proprio per l’austriaco si tratterà di un faccia a faccia con il suo recente passato dopo il suo passaggio in prestito alla Dea ufficializzato nella giornata di ieri. Davanti dunque pochi dubbi, con Retegui chiamato a fare gli straordinari e De Ketelaere e Pasalic a supporto mentre tra i pali andrà ancora Rui Patricio. Al netto degli infortuni, confermati dunque quasi tutti i titolari della sfida di campionato ai granata, eccezion fatta per Bellanova e Brescianini (che però resta in ballottaggio con De Ketelaere). Gasperini alla vigilia ha spostato l’attenzione nuovamente sul Var, accendendo nuovamente la discussione: "Il Var non ha valorizzato il gioco del calcio, l’ha peggiorato enormemente. C’è tanta confusione".

Gianluca Sepe