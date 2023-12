L’avversario. Gasperini contro l’allievo Juric che lo ha battuto soltanto una volta

Stasera in Torino-Atalanta ci sono tanti incroci. Il primo è il classico scontro tra allievo e maestro: il 48enne croato Ivan Juric, per dieci anni prima giocatore e capitano di Gasperini al Crotone e al Genoa, poi suo vice sempre al Genoa e all’Inter. In sette anni di incroci in serie A Juric ha battuto Gasp solo una volta nel 2021 quando guidava il Verona, perdendo quasi sempre contro il suo mentore. Quello del croato è l’unico nome accostato in questi anni alla panchina atalantina per il dopo Gasp, che però ha rinnovato fino al 2025, allontanando una possibile staffetta. "Juric è un amico e un osso duro, preparare le partite contro di lui non è per niente facile", ha spiegato a SkySport lo stesso Gasp, che nelle ultime due stagioni con l’allievo ha conquistato tre vittorie e un pareggio. A Torino stasera saranno quattro gli ex nerazzurri, Bellanova, Soppy e Tameze, e l’ex leader offensivo Duvan Zapata, 191 presenze e 82 gol in cinque anni in nerazzurro dal luglio 2018 allo scorso 30 agosto. "Duvan ha fatto la storia recente atalantina. È stato un giocatore fondamentale e una persona di grande spessore, un esempio per lo spogliatoio", lo ha elogiato Gasperini. Stasera lo affiderà alle cure di Djimsiti, il difensore sa come marcare il 32enne colombiano che anche in maglia granata sta stentando con una sola rete, la terza in un 2023 in cui ha esultato pochissimo. Infine sarà la prima contro il mancato nerazzurro Alessandro Bongiorno: il 24enne difensore centrale torinese ad agosto era già con un piede a Bergamo poi disse no e il suo trasferimento saltò all’ultimo. "Ci sarebbe piaciuto prenderlo, è forte, ma ha fatto la sua scelta".Fab. Car.