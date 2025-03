Lazar Samardzic sparito col freddo: il fantasista serbo dell’Atalanta non segna più da dicembre

Bergamo, 5 marzo 2025 – Nella volata finale l’Atalanta spera di ritrovare il talento di Lazar Samardzic. Il 23enne fantasista serbo è il giocatore sparito dai radar in questo 2025 insieme a Charles De Ketelaere. Il vistoso calo di rendimento del belga ha oscurato quello altrettanto netto dell’ex Udinese, che da tre mesi non impatta minimamente nel fronte offensivo nerazzurro. Deludenti i suoi numeri: in campionato appena 2 gol e 1 assist in 24 giornate. Una rete decisiva a settembre a Bologna, una grande partita a fine ottobre contro il Monza con un gol e un assist, poi basta.

Assenza di pericolosità

Il numero 24 nerazzurro ha poi segnato un gol in Champions nel 6-1 contro lo Young Boys a novembre e a dicembre è stato protagonista nell’altro facile 6-1 al Cesena in coppa Italia, con una doppietta e un assist, ma si trattava appunto di gare da punteggio tennistico. Gasperini nell’ultimo bimestre lo ha schierato con continuità nei secondi tempi, gli ha dato spazio (titolare a Verona e in campo per tutti i 90 minuti) anche per via delle assenze di Retegui prima e di Lookman e Maldini poi, ma il serbo classe 2002 non ha mai ritrovato gol e assist, perdendo anche la sua caratteristica di essere pericoloso da fuori e di inventare giocate negli assalti finali.

Charles De Ketelaere. Anche il calo di rendimento del 23enne attaccante belga preoccupa

Il bilancio di sei mesi

Arrivato a fine agosto, con un’operazione importante da 20 milioni per l’acquisto a titolo definitivo dall’Udinese più bonus futuri, Samardzic, preso per colmare il buco nel ruolo di fantasista lasciato da Teun Koopmeiners, rappresenta un acquisto di prospettiva per l’Atalanta, un giocatore importante nel presente ma soprattutto in ottica futura, data la sua età. Gasperini sabato ha spiegato che il serbo deve ritrovare la condizione che aveva nella prima parte di stagione: per la Dea riaverlo ai livelli di ottobre sarà fondamentale nella corsa per lo scudetto.