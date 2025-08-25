Le pagelle. Assist di Pasalic. Maldini flop. Bene Zalewski

CARNESECCHI 7. Determinante. Ha dovuto compiere un solo intervento, nel primo tempo, ma ha evitato il 2-0 del Pisa al 37’ con una deviazione d’istinto.

SCALVINI 5,5. Ancora fuori condizione. Pessimo primo tempo a destra, meglio nella ripresa con più determinazione.

HIEN 5. Maldestro nell’autogol, errore che ha pesato. Per il resto ha fatto il suo su Meister e Nzola.

DJIMSITI 5,5. In difficoltà nel primo tempo a sinistra, poi ha ritrovato il ritmo e giocato di mestiere.

BELLANOVA 5,5. Ha corso tanto ma senza mai essere preciso nei cross.

DE ROON 6. Senza Ederson ha sofferto in mezzo, nella ripresa ha recuperato molti palloni.

PASALIC 5,5. Ha sofferto nel primo tempo in mediana, suo l’assist del gol di Scamacca. Non è Ederson.

ZALEWSKI 6,5. Tanta buona corsa a sinistra, un buon esordio pur con qualche sbavatura iniziale.

DE KETELAERE 5,5. Ha attaccato l’area nel primo tempo, ma senza precisione. Ha lottato, senza finalizzare.

SCAMACCA 7,5. Non giocava più di un quarto d’ora da 416 giorni. Nel primo tempo imballato, nel secondo tempo devastante con un gol, una traversa e due occasioni fallite di poco.

MALDINI 5. Qualche buon guizzo a sinistra, ma liberissimo si è divorato la rete del 2-1. Errore pesantissimo costato forse due punti.

ALL. JURIC 5,5. Esordio in chiaroscuro. Pessimo il primo tempo della sua squadra, positivo il secondo. Ha fatto bene a puntare su Scamacca, dandogli fiducia anche nella ripresa.

Ederson 6,5. È stato fermo in settimana per problemi al ginocchio. Ha dato subito spinta offensiva.

Sulemana 6. Qualche accelerazione l’ha fatta vedere.

Krstovic 6. Appena arrivato, ha mostrato grinta e fisicità.

Samardzic 6. Dieci minuti ma con buona voglia e fantasia.

Kossounou sv

Voto squadra 5,5.

Fab. Car.