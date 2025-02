Le pagelle. Toloi mette sostanza. Retegui è opaco. Vlahovic da rivedere

CARNESECCHI 6. Primo tempo da spettatore, nella ripresa deve smanacciare su diversi cross.

TOLOI 6. Partita di sostanza da braccetto sinistro, nella ripresa fa salire la squadra. Sta trovando continuità.

HIEN 6. Francobollato all’ex Piccoli senza mai farlo girare.

POSCH 6. Pulito e ordinato. Tiene su Felici e non gli dà spazio.

CUADRADO 6. Primo tempo di grande spinta, prima a destra e poi a sinistra. Cala nella ripresa.

SULEMANA 6. Ex di turno, al debutto stagionale dal 1’ dopo aver giocato appena 72 minuti stagionali: fa il suo prima di infortunarsi.

PASALIC 5,5. Si sacrifica da mediano, ma non riesce a trovare la profondità e ad attaccare l’area. Sbaglia un buon pallone nel finale.

RUGGERI 6. Fa scintille nello scontro, anche fisico, contro l’ex Zortea. Meglio nella ripresa.

SAMARDZIC 5,5. Involuto: non salta l’uomo, non attacca la profondità, non è pericoloso nel tiro da fuori.

BRESCIANINI 6. Gioca dei buoni palloni cercando la profondità. Fa la sua parte da trequartista.

RETEGUI 5,5. Settimana opaca per il cannoniere, fuori dal gioco sia a Bruges che contro il Cagliari, ma riceve pochi palloni.

All. GASPERINI 6. Ha una coperta cortissima per gli infortuni e deve fare turnover in vista del Bruges, di più non poteva chiedere alla squadra.

De Ketelaere 6,5. Con lui in campo molta più spinta, sfiora il gol nel finale.

Palestra 6. Galoppa sulla destra nell’assalto finale.

Vlahovic 6. Terza presenza in Serie A, nel finale vicino al gol. Da riprovare. Ederson 6. La sua presenza in mezzo nell’ultima mezz’ora si sente.

De Roon 6. Venti minuti di grinta e leadership.

Voto squadra 6.Fab.Car.