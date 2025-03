Le pagelle. Zappacosta pendolino colpisce pure un palo. Retegui sprecone

CARNESECCHI 6 Non compie miracoli ma lavora tanto sugli affondi in contropiede del Venezia.

POSCH 6 Onesta gara difensiva di copertura, senza correre rischi, ma salendo poco a destra.

DJIMSITI 6 Francobolla Maric e gli concede poco spazio, dietro guida bene una difesa attenta

KOLASINAC 6 Con esperienza fa a sportellate con gli attaccanti veneziani, quando può imposta da dietro.

CUADRADO 6 Molta corsa nel primo tempo e colpisce anche un palo esterno, nella ripresa cala vistosamente

DE ROON 6 Duttile, gioca da mediano per settanta minuti poi scala da difensore nel finale. Il suo lo fa con contrasti e recuperi

EDERSON 6 In mezzo ha giocato bene molti palloni, ma non ha mai trovato la profondità e non ha mai attaccato l’area

ZAPPACOSTA 6,5 Ottima partita la sua, tanta spinta a sinistra, l’affondo con il palo colpito nel primo tempo. Il migliore dei suoi

DE KETELAERE 5 Un’altra gara senza incidere. Da Natale non trova il gol e non inventa nulla sul fronte offensivo. Nel 2025 e’ tornato quello visto al Milan.

RETEGUI 5 In trasferta segna a raffica ma in casa non sta trovando più il gol e fatica a inquadrare la porta: si è divorato tre reti.

LOOKMAN 6 Ha fatto reparto da solo, suo il passaggio per il palo di Zappacosta, ma ha fallito almeno tre gol dalla sua ‘mattonella’.

all Gasperini 6 La sua Dea ha costruito tanto e concretizzato poco, non sta trovando soluzioni per trovare il gol nelle gare casalinghe

sostituzioni 59’ Bellanova 5 Ha sbagliato troppi cross, spedendoli nei guanti di Radu

59’ Maldini 5,5 Non ha minimamente impattato

73’ Pasalic 5,5 Non ha trovato la profondità e ha sbagliato palloni importanti

73’ Samardzic 5,5 Vale lo stesso discorso fatto per Pasalic: sono entrati per dare spinta offensiva ma niente

87’ Ruggeri sv

Voto squadra 5,5

Fab.Car.