LE PAROLE DI PERCASSI. "Caso Lookman? . Vogliamo calciatori fedeli alla causa»

Il caso Lookman resta l’ombra nel pomeriggio di sole e gol dell’Atalanta. Intervenuto nel pre partita l’ad nerazzurro Percassi e’ stato tranciante nel ribadire la linea dura verso l’attaccante, ripetendo le parole del giorno precedente di Juric. "Su Lookman siamo completamente d’accordo con Juric. Sappiamo bene quanto sia un calciatore importante per noi, ma l’Atalanta per rispettare i suoi principi basilari e semplici deve avere calciatori pronti a dare il 100% per la causa. La scelta della non convocazione è dovuta a questo. Juric? Lui incarna alla perfezione il nostro spirito, per questo motivo lo abbiamo scelto: la nostra gente si attende determinate caratteristiche umane, a prescindere dalle qualità".

Dea che ora affronterà le prossime partite anche senza Scamacca, che difficilmente potrà recuperare per mercoledì a Parigi. Il tecnico Ivan Juric però si gode la ritrovata vena realizzativa di De Ketelaere e una squadra che nel secondo tempo ha sfruttato tutto il suo potenziale offensivo. "Questa vittoria ci voleva, perché penso che meritavamo di più nelle prime due partite in cui potevamo fare più gol e più punti. Tutte le partite sono difficili, lo vedo anche per le altre squadre. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, poi dopo il gol ci siamo sbloccati", ha spiegato il tecnico croato.

Sorridente il migliore in campo, De Ketelaere: "Voglio sempre giocare così, purtroppo non sempre riesco. Avevamo grande voglia di vincere e siamo riusciti a regalare una gioia ai nostri tifosi".

Fab.Car.