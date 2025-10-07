L’onda verde della nuova Atalanta. Ahanor e Bernasconi, i predestinati

Il nuovo che avanza nell’Atalanta sono i volti giovani del 17enne Honest Ahanor e del non ancora 22enne Lorenzo Bernasconi, titolari e in campo per tutti i novanta minuti la scorsa settimana sia in Champions contro il Bruges che in campionato contro il Como. Forze fresche, e pronte subito, per una Dea falcidiata dagli infortuni ma competitiva ad alto livello grazie a questi ragazzi che, nei programmi estivi, almeno per questi primi mesi di stagione, avrebbero dovuto giocare poco e intanto crescere e imparare negli allenamenti quotidiani a Zingonia sotto la guida di Ivan Juric.

Il tecnico croato è stato scelto anche per questo, per la sua bravura nel forgiare talenti giovani e ancora grezzi: a Verona ha lanciato Ilic, Amrabat, Kumbulla, a Torino ha plasmato Buongiorno, Ricci e Singo. Ora è il turno appunto di Ahanor e Bernasconi, i più giovani di una nidiata “under 23“ con altri ragazzi, più rodati, ma con ampi margini di miglioramento, come Sulemana, Zalewski, Musah e lo stesso Scalvini. il classe 2008 Ahanor nato ad Aversa, italiano di famiglia nigeriana, cresciuto a Genova nel vivaio genoano prima di assaggiare la serie A lo scorso anno con Gilardino e Vieira, partiva da quinto difensore: gli infortuni dei vari Scalvini, Hien e Kossounou lo hanno catapultato in campo, contro Torino, Juventus e Como e in mezzo il Bruges in Champions, quattro gare vere per renderlo già un titolare anche se minorenne. L’Atalanta in estate ha investito forte su di lui, 17 milioni, ma avanti di questo passo l’estate prossima potrebbe valerne già il doppio in ottica mercato. Un predestinato Ahanor, abituato fin da ragazzino a giocare con compagni di un paio d’anni più vecchi: ora attende la sua prima chiamata in una nazionale giovanile azzurra, teoricamente essendo un 2008 dall’under 18, più realisticamente dall’under 21 o addirittura dalla nazionale maggiore di Gattuso.

Più gavetta alle spalle invece per Lorenzo Bernasconi, cremasco, classe 2003, nel giro della prima squadra già ai tempi di Gasp nel 2022 ma chiuso nel ruolo di laterale sinistro da Matteo Ruggeri in rampa di lancio: così Bernasconi è poi sceso ventenne nella under 23 in serie C dove si è fatto le ossa ed è cresciuto, fino a tornare in prima squadra in estate. Con la cessione di Ruggeri all’Atletico Madrid, e il grave infortunio di Bakker, Juric lo ha promosso quarto esterno, lanciandolo da titolare a sorpresa a Parigi nella prima notte di Champions, per poi confermarlo contro il Bruges e contro il Como. Tre partite intere, dal primo all’ultimo minuto, tenendo il campo come un veterano. "Siamo molto soddisfatti di Ahanor e Bernasconi", sono state le parole d’elogio spese da Juric. Che adesso si prepara a lanciare un altro giovane: il 19enne difensore croato Relja Obric, anche lui aggregato dalla under 23, già portato in panchina nell’ultimo mese.