L’Atalanta mette di nuovo fuori Lookman: non sarà convocato contro il Lecce

Bergamo, 13 settembre 2025 – L’Atalanta riparte senza Ademola Lookman dopo l’ennesima fumata nera nel confronto avvenuto a Zingonia tra il giocatore e il club. L’anglo nigeriano non verrà convocato domani per la gara casalinga contro il Lecce e a questo punto il suo reinserimento in gruppo si allontana a data da destinarsi, come ha spiegato il tecnico nerazzurro Ivan Juric nella conferenza stampa alla vigilia del match di domani pomeriggio alle 15 contro il Lecce allo Stadium di Bergamo.

Il confronto andato in scena tra ieri e questa mattina tra l’eroe di Dublino e lo staff tecnico non ha sortito l’effetto sperato di un riavvicinamento del giocatore, che resta fuori, al momento, dal gruppo.

“Lookman non sarà convocato, c’è una situazione veramente difficile e spiacevole. Anche a livello umano, c'è bisogno di altro. Abbiamo fatto una riunione: in questo momento, lo penso io, lo pensiamo tutti, abbiamo bisogno di spirito, di appartenenza, lotta, umiltà, di lavoro e di sentire la maglia. Io ho un buon rapporto con lui, ma non sono io a dover pregare lui di giocare con noi. Noi siamo l’Atalanta, abbiamo bisogno di altre cose in questo momento, abbiamo bisogno di giocatori che sentono questa maglia, che sentono i suoi valori forti di umiltà e lavoro, che sentono un’appartenenza diversa”. Dea senza Lookman e anche senza il bomber Gianluca Scamacca, probabilmente anche per le prossime partite.

“Purtroppo Scamacca ha una brutta infiammazione, e non sappiamo quando passerà, non abbiamo certezze sui tempi ed è chiaro che il ragazzo è un po’ giù: in estate abbiamo fatto una tabella di marcia e lui aveva reagito bene, questo stop non lo aspettavamo”, ha chiarito Juric. Che domani davanti darà spazio da titolare al neo acquisto Nikola Krstovic, ex di turno, in un tridente con il confermato De Ketelaere e uno tra Maldini e Sulemana. “Da Maldini mi aspetto di più perché ha delle doti incredibili, per cui deve dare di più e crescere di più e sono sicuro che ci arriverà, ho il dubbio con Sulemana che sta lavorando bene, decideremo tra i due”.

Per il resto formazione tipo con Carnesecchi in porta, difesa a tre con Hien, Djimsiti e Scalvini favorito su Kossounou, corsie esterne con Bellanova e Zalewski, mediana con il capitano De Roon e Pasalic, con il nuovo acquisto Musah jolly per la ripresa come Samardzic. “In questo inizio di campionato non abbiamo alcuni giocatori importantissimi come Ederson, Scamacca e Kolasinac, ma abbiamo tanti ragazzi motivati e di valore con cui possiamo sopperire a queste assenze. Domani mi aspetto una gara tosta come tutte le altre di questo inizio di campionato, in cui tutti fanno fatica, mi aspetto una partita molto difficile: il Lecce non verrà qui a difendersi, ma farà la sua partita. E’ una gara stra importante per noi”, ha concluso Juric, che non farà turnover in vista del match di mercoledì in Champions a Parigi contro il PSG. Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic. All. Juric

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco

Dove vederla in tv: diretta domenica dalle 15 su DAZN