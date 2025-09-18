Acquista il giornale
  4. Atalanta, Lookman torna ad allenarsi: la svolta nel colloquio con Juric e la squadra

di FABRIZIO CARCANO
18 settembre 2025
Ademola Lookman

Bergamo, 18 settembre 2025 – Primo allenamento con il gruppo, dopo oltre due mesi, per Ademola Lookman. Rientrato nei ranghi dopo due mesi di braccio di ferro con il club. Il giocatore questa mattina ha avuto un colloquio chiarificatore con il tecnico Ivan Juric e anche con i compagni, in cui ha ripetuto di aver ritrovato la serenità dopo un’estate complicata e avere tutte le motivazioni per dare il massimo per la maglia nerazzurra.

Nei giorni scorsi l’attaccante aveva avuto altri dialoghi costruttivi con la società e con la dirigenza, ritrovando appunto la serenità per chiudere il caso e poter chiedere così di rientrare in gruppo.

Ademola Lookman

Verso Torino

Il ritorno di Lookman coincide peraltro con un momento delicato per l’attacco nerazzurro che rischia di avere numeri risicati domenica nella trasferta sul campo del Torino. Dove non ci dovrebbe essere Charles De Ketelaere, uscito ieri sera a Parigi per un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Infortunio che ha poi costretto ad uscire anche Giorgio Scalvini nel finale. Entrambi oggi hanno svolto terapie personalizzate in attesa di accertamenti strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Non saranno disponibili per domenica, come Gianluca Scamacca che da ormai 15 giorni sta continuando a svolgere terapie personalizzate mirate a disinfiammare il ginocchio. Domenica dunque allo Stadio Olimpico di Torino il tecnico Juric, peraltro ex di turno, avrà a disposizione solo Krstovic, Maldini e Sulemana, cui a questo punto si dovrebbe aggiungere anche Lookman.

