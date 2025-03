Atalanta, nuovo record per Lookman arrivato a 18 gol. Gasperini: “Può fare il capitano”

Nuovo record per Ademola Lookman. Con la rete del 4-0 segnata domenica sera all’Allianz Stadium il 27enne attaccante anglo nigeriano e’ salito a quota 18 gol stagionali con l’Atalanta, 13 in serie A e 5 in Champions, ritoccando il suo precedente primato realizzativo in maglia nerazzurra.

Nel 2022-23 il neo pallone d’oro africano aveva segnato 15 gol, lo scorso anno 17. Adesso è a 18, con ancora dieci partite a disposizione per arrivare oltre quota 20, forse anche intorno ai 25 avanti di questa media. Lookman mattatore assoluto in campo a Torino, con una serie di giocate pericolose (almeno due le reti impedite dalle parate miracolose di Di Gregorio) e il quarto gol, e poi protagonista, uscendo al 78’, di un divertente siparietto con il tecnico Gasperini, che gli ha chiesto di abbracciarlo mentre andava verso la panchina.

Un abbraccio atteso dai tifosi, dopo le polemiche a distanza di due settimane fa. “Lookman è diventato un giocatore fantastico quando ha pensato di più alla squadra. Spesso pensava a livello individuale, lui ha reso grande l'Atalanta e l'Atalanta ha reso grande lui”, ha spiegato a fine gara Gian Piero Gasperini. Annunciando poi: “Sono convinto che entro fine anno indosserà la fascia da capitano così avrà l'Atalanta sulla sua pelle".

Intanto Lookman, 17 gol segnati tra Premier League e Bundesliga tra il 2015 e il 2022, e’ arrivato a quota 53 complessivi in maglia Atalanta.