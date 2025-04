Lookman e Ederson: obiettivi di mercato per Juventus e Manchester United

Tutti li vogliono. I gioielli atalantini animano i “rumors“ in vista del mercato estivo. Su tutti Ademola Lookman e Josè Ederson. L’anglo nigeriano è l’obiettivo primario della rifondazione juventina: il ds bianconero Giuntoli sogna una coppia d’attacco tutta nigeriana con l’eroe di Dublino e il connazionale Osimhen, rispettivamente gli ultimi due palloni d’oro africani. La dirigenza nerazzurra rimanda ogni trattativa a giugno, dopo aver definito i programmi in base alla partecipazione o meno alla Champions League. Il club nerazzurro è orientato a fissare una quota minima da cui non scendere: quella dei 60 milioni versati lo scorso anno, sempre dalla Juventus, per Koopmeiners. Bianconeri che da ieri sono in pole position per Lookman dopo che il Liverpool ha annunciato il rinnovo di Salah: l’obiettivo dei Reds era puntare su ‘Mola’ per rimpiazzare l’egiziano.

Sirene juventine anche per Ederson, ma al momento la pista più concreta per il mediano brasiliano è quella che porta al Manchester United, dove lo vorrebbe il tecnico portoghese Amorim, che lo ha affrontato lo scorso anno in Europa League quattro volte quando guidava lo Sporting Lisbona. I Red Devils hanno un canale diretto aperto con i Percassi, da cui hanno acquistato negli ultimi anni Diallo e Hojlund con un investimento da oltre 100 milioni.

Fab. Car.