Lookman, il rigore e la risposta a Gasp: “Essere preso di mira in questo modo mi ferisce”

Bergamo, 19 febbraio 2025 – L’eliminazione dalla Champions League sta avendo una coda di polemiche interne all’Atalanta tra il tecnico Gian Piero Gasperini e il suo bomber Ademola Lookman. Che ieri ha segnato il gol dell’1-3 appena entrato al primo minuto della ripresa ma ha poi fallito dieci minuti più tardi il rigore, calciato male, debolmente, che avrebbe potuto riaprire il match contro il Bruges.

Gian Piero Gasperini lascia il campo al termine della sfida persa con il Bruges

La critica

Un episodio criticato a caldo, nel dopo partita, da Gasperini in conferenza stampa. “Non doveva calciarlo Lookman il rigore, lui è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. I rigoristi erano De Ketelaere e Retegui, però evidentemente era euforico e c’è stato questo episodio. Potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, però non è stato un bel gesto”, ha sbottato l’allenatore nerazzurro. Peraltro Lookman in passato ha trasformato rigori in partite ad alta tensione contro Inter o Napoli.

La risposta

A distanza di diverse ore però è arrivata la dura risposta sui social dell’attaccante anglo nigeriano. Senza un riferimento preciso a Gasperini. "Mi rattrista dover scrivere questa dichiarazione in un giorno come questo, soprattutto per ciò che abbiamo realizzato insieme come squadra e come città.

Essere preso di mira in questo modo non solo mi ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso, soprattutto a causa dell'enorme duro lavoro e impegno che ho sempre messo ogni giorno per contribuire al successo di questo club e degli incredibili tifosi di Bergamo.

In verità, ho dovuto affrontare molti momenti difficili durante il mio periodo qui, la maggior parte dei quali non ho mai raccontato perché secondo me la squadra deve sempre essere protetta e deve venire prima. Questo rende ciò che è successo ieri sera ancora più doloroso.

Insieme ai nostri incredibili tifosi, anche noi come squadra stiamo soffrendo per il risultato di ieri sera. Durante la partita il rigorista designato mi ha dato indicazione di tirare il rigore; e per supportare la squadra mi sono assunto la responsabilità di farlo in quel momento. La vita è fatta di sfide e di capacità di trasformare il dolore in potere, e continuerò a farlo". Un botta e risposta a distanza che adesso sta dividendo anche i tifosi nerazzurri.