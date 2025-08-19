Atalanta, linea dura con Lookman: multa e fuori dal gruppo fino al 2 settembre

Bergamo, 19 agosto 2025 – Linea dura dell’Atalanta con Ademola Lookman, tornato oggi al centro sportivo di Zingonia dopo due settimane di assenza non giustificata. Il club nerazzurro ha scelto di sanzionare l’attaccante con una multa per ogni singolo allenamento saltato nelle due settimane di assenza non giustificata e ha deciso di lasciarlo fuori dal gruppo, ad allenarsi da solo con il preparatore atletico, fino al prossimo 2 settembre, quando chiuderà la sessione estiva del mercato.

Una decisione che era nell’aria, un percorso ‘espiatorio’ per dare un segnale chiaro, e duro, al giocatore, e al tempo stesso per tenere aperta la finestra di mercato fino all’ultimo giorno. Perché Lookman non è considerato incedibile, ma potrebbe essere ceduto solo di fronte ad un’offerta ritenuta adeguata dal club orobico, che manterrà la solita linea per cui la cessione di un suo giocatore avverrà solo nei modi e per le cifre decise dalla Dea.

Che intanto continua a lavorare per definire la sua linea offensiva, dove c’è un sicuro partente, il 23enne attaccante maliano El Bilal Toure’ ancora in cerca di una collocazione all’estero. In entrata invece la dirigenza nerazzurra lavora per dare a Juric un secondo centravanti alternativo al titolare Scamacca: il 25enne Nikola Krstovic del Lecce in queste ore sembra in vantaggio sul 24enne brasiliano Rodrigo Muniz, per cui il Fulham continua a chiedere 50 milioni. Più facile chiudere con i salentini a 25 milioni per il centravanti montenegrino autore di 11 gol nello scorso campionato. La dirigenza nerazzurra vuole stringere e dare a Juric il nuovo attaccante entro la fine della settimana.