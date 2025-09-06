Lookman torna in campo: ha giocato 74 minuti con la sua Nigeria. Ora è atteso a Zingonia

Bergamo, 6 settembre 2025 – Riecco in campo Ademola Lookman in una partita ufficiale, dopo 73 giorni. L’ultima volta era stato il 25 maggio, subentrando nella ripresa con il Parma.

L’ultima da titolare addirittura una settimana prima, il 18 maggio a Genova. L’attaccante dell’Atalanta questo pomeriggio è tornato, finalmente, dopo un’estate burrascosa, ad allacciarsi gli scarpini per una partita ufficiale.

Ademola Lookman è tornato a "casa"

È stato schierato titolare dal ct nigeriano Chelle nell’incontro a Uyo tra Nigeria e Ruanda, valido per le qualificazioni ai Mondiali, vinto per 1-0 dalle Aquile Verdi con una rete di Toru Arokodore, il 25enne centravanti del Genk che la stessa Atalanta ha trattato a lungo nel mercato estivo prima di deviare su Nikola Krstovic.

Settantaquattro minuti in campo per il Pallone d’oro africano 2024, schierato da seconda punta alle spalle dell’ex napoletano Viktor Osimhen, poi il cambio per lasciare il posto, sull’1-0, al centrocampista laziale Dale Bashiru. Buona la prima stagionale per Lookman, che martedì sera quasi certamente avrà una maglia da titolare anche nell’altro match della Nigeria per le qualificazioni ai Mondiali americani, in Sud Africa.

L’Atalanta lo aspetta da giovedì a Zingonia, per riaggregarlo in gruppo per gli allenamenti. Reinserimento che si annuncia più facile, da un punto di vista meramente sportivo, se il calciatore, giocando anche in Sud Africa, si presenterà con un buon minutaggio nelle gambe.

Andrà poi inserito tatticamente nei nuovi schemi di Ivan Juric, con cui di fatto non si è mai allenato, ma presentarsi con due gare ufficiali nelle gambe sarà sicuramente di aiuto per Lookman. Che potrebbe tornare tra i convocati già per la gara casalinga di domenica prossima contro il Lecce.