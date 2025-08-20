Lookman si pente, l’Atalanta non fa sconti

Fine della telenovela Ademola Lookman. Per ora. Da ieri mattina il pallone d’oro africano 2024 è di nuovo a Bergamo, anche se al momento non si tratta di un ritorno da figliol prodigo (sui social il popolo atalantino lo sta sommergendo di critiche) e il club ha scelto una linea comprensibilmente dura nei suoi confronti: verrà multato, ovviamente, per ogni giorno delle due settimane di assenza non giustificata dagli allenamenti e fino al 2 settembre, fino alla chiusura del mercato, si allenerà da solo con il preparatore atletico. Questo l’epilogo del braccio di ferro terminato ieri mattina alle nove, quando il calciatore anglo-nigeriano ha varcato i cancelli del centro sportivo di Zingonia per rimettersi a disposizione dell’Atalanta dopo due settimane da assente non giustificato.

L’ex Leicester era apparso per l’ultima volta a Zingonia sabato 2 agosto, per una seduta individuale di lavoro, mentre la squadra era in Germania per l’amichevole a Lipsia. In quel momento Lookman era fermo per un fastidio al polpaccio e si stava allenando a parte con i fisioterapisti, per cui non era stato convocato. Erano i giorni in cui la dirigenza nerazzurra rispondeva ‘no grazie’ all’offerta da 42 milioni più 3 di bonus da parte dell’Inter, ritenendola non adeguata. La mattina successiva la rottura, pubblica, con un lungo messaggio su Instagram per rinfacciare all’Atalanta di non aver mantenuto la promessa dell’estate precedente di cederlo se fosse arrivata un’offerta. E secondo Lookman l’offerta, quella dell’Inter da 45 milioni complessivi, era arrivata. Da qui la lunga lettera del giocatore sui social, con la successiva decisione di eliminare dai suoi profili tutti i riferimenti atalantini. Un comportamento ritenuto addirittura un tradimento dalla parte più calda dei tifosi della Dea. A stretto giro di posta la replica dell’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi, per chiarire come la promessa si basasse "su due presupposti chiesti dallo stesso giocatore: ovvero poter giocare in un top club europeo e poi che in Italia lui non avrebbe mai potuto vedersi con una maglia diversa da quella dell’Atalanta, dato quello che aveva dato a questa squadra e quello che aveva ricevuto".

Presupposti diversi dall’offerta interista. Quindi le due settimane da ‘desaparecido’, tra il Portogallo, in Algarve, e poi a Londra, fino al ritorno in Italia lunedì sera, quando l’Inter ha comunicato l’intenzione di non proseguire nella trattativa. Ora tocca all’Atalanta decidere cosa fare. In base anche all’evoluzione del mercato entrato nella sua fase più rovente. Lookman non è incedibile, ma partirà solo di fronte ad un’offerta ritenuta adeguata dal club orobico, nei modi e alle cifre decise dalla Dea. Intanto la dirigenza nerazzurra lavora per dare a Juric un secondo centravanti e stringe per il 25enne Nikola Krstovic del Lecce preferito al brasiliano Rodrigo Muniz, per cui il Fulham continua a chiedere 50 milioni.

Intesa ormai ad un passo con i salentini a 25 milioni più bonus per il montenegrino classe 2000, 11 gol l’anno scorso.